banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94757
ALTIN
197.565
DOLAR
5.0511
STERLİN
6.5900
EURO
5.8721
Gümüşdağ: “Damacana Suları, Sağlık Bakanlığı’nın Merceği Altında”
SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN DAMACANA SU AÇIKLAMASI
SOS Çocukköyü Derneği’nden çağrı
SOS ÇOCUKKÖYÜ DERNEĞİ'NDEN ÇAĞRI
Yarın hangi bölgeler elektrik kesintisine uğrayacak?
Yarın 2-3 saatlik elektrik kesintisi...
Park halindeki araç alev aldı
PARK HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALDI
banner282

14 aylık bebeği öldürdü!

Şok!

14 aylık bebeği öldürdü!

Şok!

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:13
14 aylık bebeği öldürdü!

Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir köpeğin saldırısına uğrayan bebek hayatını kaybetti.

Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, ismi belirtilmeyen  14 aylık kız bebek, Gippsland bölgesindeki bir çiftlikte Alman Wirehaired Pointer  cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Yüzünden yaralanan bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay  yerinde yaşamını yitirdi.

Baw Baw Shire Belediyesi sınırları içindeki olayın görgü tanıkları  yerel radyolara yaptıkları açıklamada, bebeğin annesinin saldırı anında köpeğe  müdahale ettiğini ancak başarılı olmadığını söyledi.

Saldırgan köpeği yakalayan ve kontrol altında tutan Baw Baw Shire  Belediyesinin CEO'su Alison Leighton ise yazılı açıklamasında, Alman Wirehaired  Pointer cinsi köpeğin mevzuata göre yasak bir tür olmadığını belirtti.

Köpekle ilgili kararı güvenlik birimlerinin vereceğini kaydeden  Leighton, "Şu anda belediye konseyi köpeğin geleceği konusunda Victoria polisinin  vereceği talimatı bekliyor." ifadesini kullandı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın dört bir yanında Trump merkezli kriz depremi
Dünyanın dört bir yanında Trump merkezli kriz depremi
Feci ölüm! Banyoda kaydı ve…
Feci ölüm! Banyoda kaydı ve…
Hindistan’da Aşırı Yağışlar 148 Can Aldı!
Hindistan’da Aşırı Yağışlar 148 Can Aldı!
Gazze’deki Büyük Dönüş Yürüyüşünde 4 Ayda 155 Şehit
Gazze’deki Büyük Dönüş Yürüyüşünde 4 Ayda 155 Şehit
Bangladeş'te Öğrenci Protestoları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi!
Bangladeş'te Öğrenci Protestoları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi!
California'daki Yangın Binden Fazla Evi Kül Etti!
California'daki Yangın Binden Fazla Evi Kül Etti!
Almanya'da Göçmenlerden Ayrımcılığa Karşı Yeni Akım!
Almanya'da Göçmenlerden Ayrımcılığa Karşı Yeni Akım!
Asya'da Doğal Afetler Temmuzda 1000'den Fazla Can Aldı!
Asya'da Doğal Afetler Temmuzda 1000'den Fazla Can Aldı!
Trump'tan Kuzey Kore Liderine Teşekkür...
Trump'tan Kuzey Kore Liderine Teşekkür...
27 yaşında ama hastalığı yüzünden onlarca yaş daha yaşlı görünüyor
27 yaşında ama hastalığı yüzünden onlarca yaş daha yaşlı görünüyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim