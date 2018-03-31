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13 YAŞINDA YAŞLI ADAMIN TACİZİNE UĞRAYAN GENÇ KIZ, TRAVMA SONRASI BİR DERİ BİR KEMİK KALDI

13 yaşında uğradığı cinsel taciz sonrası travma yaşayıp anoreksiya hastalığına yakalanan Mathilde Jensen'ın hayata tutunuş hikayesi...

13 YAŞINDA YAŞLI ADAMIN TACİZİNE UĞRAYAN GENÇ KIZ, TRAVMA SONRASI BİR DERİ BİR KEMİK KALDI

13 yaşında uğradığı cinsel taciz sonrası travma yaşayıp anoreksiya hastalığına yakalanan Mathilde Jensen'ın hayata tutunuş hikayesi...

31 Mart 2018 Cumartesi 15:54
13 YAŞINDA YAŞLI ADAMIN TACİZİNE UĞRAYAN GENÇ KIZ, TRAVMA SONRASI BİR DERİ BİR KEMİK KALDI
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13 yaşında uğradığı cinsel taciz sonrası travma yaşayıp anoreksiya hastalığına yakalanan Mathilde Jensen'ın hayata tutunuş hikayesi...

13 Yaşında Yaşlı Adamın Tacizine Uğrayan Genç Kız, Travma Sonrası Bir Deri Bir Kemik Kaldı

Artık 20 yaşında olan Mathilde Jensen, 13 yaşında annesiyle çıktığı tatilde yaşlı bir adamın cinsel tacizine uğradı.

13 Yaşında Yaşlı Adamın Tacizine Uğrayan Genç Kız, Travma Sonrası Bir Deri Bir Kemik Kaldı

Jensen'in psikolojisi iyice bozuldu ve kendine hep zarar verdi. Sadece sebze,meyveyle beslenip, her gün çılgınlar gibi koştu.

13 Yaşında Yaşlı Adamın Tacizine Uğrayan Genç Kız, Travma Sonrası Bir Deri Bir Kemik Kaldı

Beslenme sorunları gitgide ciddi bir boyuta geldi ve anoreksiyaya yakalandı. 30 kiloya düşmüştü.

13 Yaşında Yaşlı Adamın Tacizine Uğrayan Genç Kız, Travma Sonrası Bir Deri Bir Kemik Kaldı

Yeme bozukluğuna karşı savaşını tek başına veremedi. Birkaç kez hastaneye kaldırıldı.

13 Yaşında Yaşlı Adamın Tacizine Uğrayan Genç Kız, Travma Sonrası Bir Deri Bir Kemik Kaldı

Jensen, 2012 ve 2016 arasında 5-6 kez hastaneye kaldırıldıktan sonra fitness tutkusunu keşfetmenin iyileşmesine yardımcı olduğunu söylüyor. "Annem depresyon ve kaygılarımdan bıkmıştı, 13 yaşımda geçirdiğim olayı sildim ve tekrar anne olmak istiyorum."

13 Yaşında Yaşlı Adamın Tacizine Uğrayan Genç Kız, Travma Sonrası Bir Deri Bir Kemik Kaldı

Jensen, şimdi bir dans pistinde geçirdiği zamandan çok keyif alıyor ve kalori yakmak yerine gücünü arttırmaya odaklanıyor.

İşte sağlığına kavuşan Jensen'in son hali...

13 Yaşında Yaşlı Adamın Tacizine Uğrayan Genç Kız, Travma Sonrası Bir Deri Bir Kemik Kaldı

13 Yaşında Yaşlı Adamın Tacizine Uğrayan Genç Kız, Travma Sonrası Bir Deri Bir Kemik Kaldı

13 Yaşında Yaşlı Adamın Tacizine Uğrayan Genç Kız, Travma Sonrası Bir Deri Bir Kemik Kaldı

13 Yaşında Yaşlı Adamın Tacizine Uğrayan Genç Kız, Travma Sonrası Bir Deri Bir Kemik Kaldı

13 Yaşında Yaşlı Adamın Tacizine Uğrayan Genç Kız, Travma Sonrası Bir Deri Bir Kemik Kaldı

13 Yaşında Yaşlı Adamın Tacizine Uğrayan Genç Kız, Travma Sonrası Bir Deri Bir Kemik Kaldı

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