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13 yaşında ama dünyaya yeni geldi

13 yaşında ama dünyaya yeni geldi

13 yaşında ama dünyaya yeni geldi

13 yaşında ama dünyaya yeni geldi

11 Nisan 2018 Çarşamba 08:32
13 yaşında ama dünyaya yeni geldi
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ABD’de 43 yaşındaki Nancy Weiss ve eşi, 13 yıl önce dondurulan ve ardından kuruma bağışlanan embriyonla çocuk sahibi oldu. Nancy Weiss, 2 yıl boyunca tüp bebek yöntemi ile 5 kez hamile kalmaya çalışmış ancak hiçbir girişim başarılı olamamıştı.

ABD’nin Atlanta Eyaleti’ndeki Georgia kentinde yaşayan Nancy ve Chris Weiss çifti, 13 yıl önce dondurulan ve daha sonra kuruma bağışlanan embriyondan bebek sahibi oldu. 

43 yaşındaki Nancy Weiss, 2 yıl boyunca tüp bebek yöntemi ile 5 kez hamile kalmaya çalıştı. Ancak hiçbir girişim başarılı olamadı. Annelik heyecanını yitirmeyen Nancy Weiss, bağlı bulundukları kurumda bekleyen sahipsiz bir embriyon olduğunu öğrendi.

Çift, bunun üzerine embriyonu evlatlık aldı. Aralık ayında Luna adı verdikleri kız bebeği dünyaya getiren Nancy, şimdi çok mutlu.  Her ne kadar yüzde 50 risk barındırıyor olsa da sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Bugün vaktinde doğsaydı 13 yaşında olması beklenen bebeğin daha yeni dünyaya gelmesi ise şaşırttı. Haber, öncelikle Amerikan kamuoyu olmak üzere heyecanla karşılandı.

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