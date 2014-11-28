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13 Ölü, 145 Tedavi..

Venezuela'da daha iyi yaşam koşulları talebiyle cezaevinde isyan çıkaran mahkumlar reviri basarak, aşırı dozda ilaç içti.

13 Ölü, 145 Tedavi..

Venezuela'da daha iyi yaşam koşulları talebiyle cezaevinde isyan çıkaran mahkumlar reviri basarak, aşırı dozda ilaç içti.

28 Kasım 2014 Cuma 08:21
13 Ölü, 145 Tedavi..
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REVİRİ BASAN MAHKUMLAR AŞIRI DOZDA İLAÇ İÇTİ

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 13 MAHKUM ÖLDÜ, 145 MAHKUM TEDAVİ ALTINA ALINDI

 Venezuela'da daha iyi yaşam koşulları talebiyle cezaevinde isyan çıkaran mahkumlar reviri basarak, aşırı dozda ilaç içti.

Cezaevleri Bakanlığı'na göre, David Viloria cezaevinde, bir grup mahkumun, hafta başında yeni hapishane müdürünü istifaya zorlamak için açlık grevine başlamasıyla gerilim yaşanırken, hükümet, sonrasında reviri basan mahkumların aşırı dozda ilaç içtiğini ve mahkumlardan 13'ünün yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Açıklamada, 145 mahkumun da ilaç zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındığı, cezaevinde sükunetin sağlanması için Ulusal Muhafız birliklerinin çağrıldığı ve onlarca mahkumun başka hapishanelere yollandığı belirtildi.

Öte yandan mahkum hakları eylemcileri, hükümetin olayla ilgili açıklamasını şüpheyle karşılayarak, mahkumların neden isteyerek aşırı dozda ilaç aldıklarının soruşturulmasını talep etti.

Venezuela Cezaevleri Gözlem Evi Koordinatörü Humberto Prado, "Herhangi birinin, protesto için ilaç içecek kadar aptal olduğunu sanmıyorum" diyerek, mahkum yakınlarından, Barquisimeto kentindeki hastanelerde ve morgdaki eylemcilerden alınan bilgiye göre, ölü sayısının 25 olabileceğini söyledi.

Venezuela'da cezaevlerindeki mahkum sayısı, suç oranındaki artış ve cezaların sertleştirilmesi nedeniyle 2008 yılından bu yana ikiye katladı.

Ülkedeki 32 cezaevinin, dünyada en kalabalık hapishaneler arasında yer aldığı biliniyor.

David Viloria cezaevi, ismini, geçen yıl ülke tarihinin en kanlı ikinci cezaevi isyanı olarak bilinen eylem sırasında ölen 58 kişi arasındaki bir gardiyandan alıyor.

Humberto Prado, daha önce La Uribana ismini taşıyan cezaevinin, en fazla 850 mahkumu barındırmak için inşa edildiğini ancak son olaylardan önce cezaevinde 3 bin 700 mahkumun kaldığının sanıldığını belirtti.

Venezuela Cezaevleri Gözlem Evi'ne göre, ülkedeki cezaevlerinde busene 150 mahkum öldü, 110'u da yaralandı. Prado, "Ne yazık ki, Venezuela'da cezaevi yaşamı, ölüm cezasına dönüşebilir" yorumunu yaptı.

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