13 Kişiyi Aynı Anda Kurşuna Dizdiler!

Dehşet görüntülerinde IŞİD infaz edeceği kurbanlarına yine turuncu tulumlar giydirdi. 13 kişi diz üstünde yere çöktü ve her birinin arkasına simsiyah giyinen militanlar yerleştirildi. Ardından hepsi kurşunlanarak infaz edildi. Irak’ın Tikrit kenti yakınlarından çekildiği belirtilen görüntülerde infazın hemen ardından kurbanlar kaldırımdan yol kenarına düşüyor. Cansız bedenler sokak ortasında çocuklar da dahil büyük bir kalabalık tarafından izleniyor. İnfaz edilenlerse yaklaşık 10 gün önce IŞİD’in yakaladığı ve kendilerine “ El Alam Şovalyeleri “diyen Sünni bir savaşçı grubun üyeleri olduğu tahmin ediliyor.