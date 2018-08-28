120 Bin Yılın En Sıcak Günlerini Yaşadık

Geçtiğimiz üç temmuz ayı, bugüne kadar kaydedilen en sıcak aylar olarak tarihe geçmişlerdi. Yapılan yeni bir araştırmaysa son üç yıldaki temmuz aylarının, 120 bin yılın en sıcak günleri olduğunu ortaya çıkardı.

NASA, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Temmuz 2018’in, 1880’den bu yana tutulan güvenilir kayıtlarla karşılaştırıldığında, en sıcak üçüncü temmuz ayı olduğunu söylemişti. Postdam İklim Etki Araştırmaları Enstitüsü Dünya Sistemi Analizi Bölümü Başkanı Stefan Rahmstorf, Temmuz 2018’in, kavurucu Arktik sıcaklıklar ve rekor kıran ısı dalgalarıyla, Eemiyan çağından bu yana görülen en sıcak aylardan biri olduğunu dile getirdi.

130 bin ila 115 bin yıl öncesine kıyaslandığında yaşadığımız son üç temmuz ayının 1-2 derece daha sıcak olduğunu ifade eden araştırmacı, bu sıcaklıkların devam etmesi durumunda kısa süre içerisinde deniz seviyesinin 6-9 metre arasında artabileceğini vurguladı.

Yaşanmış en sıcak günler

Buzullar arası dönemi ifade eden Eemiyan’da, Dünya’nın Güneş’e olan yönelimi basit fiziki kurallarla açıklanabilir şekildeydi. Yaşanan ısınmalar ve soğumalar, belirli dönemler içerisinde kesinlikle gerçekleşiyor ve buzul çağlarının ne zaman geleceği tahmin edilebiliyordu. Son 150 yıldır yaşanan küresel ısınma durumuysa süreci hızlandırarak, Dünya’nın dengesini bozmaya yetti.

Yaşanan en sıcak günlerin Dünya’nın doğal değişimi olduğunu söyleyen Oregon Üniversitesinden Pat Bartlein, “Buna rağmen yaşanan endüstriyelleşmeden beri [Dünya’da] bambaşka bir takvim oluşmasına neden olduk” ifadelerini kullandı.

Bilim adamları arasında, muhtemelen yaklaşık 120.000 yıl içinde en sıcak günleri yaşadığımızı, hatta 7000 yıl öncesine kadar görülmüş sıcak bir dönemden daha yukarılara, hatta buzul çağından kalma Holosen denen bir çağa rastladığımızdan şüphe duyulmuyor.

Stony Brook Üniversitesinden Paleoiklimist David Black ise konuyla ilgili şöyle dedi: “Son 100,000 – 115,000 yıl arasındaki en sıcak günleri yaşadığımıza tamamen katılıyorum. Holosen’in en sıcak dönemlerine girmiş olmamız olası.”

Kuvaterner Devri içerisinde yer alan Pleistosen devresinin bitmesinden (11.000- 12.000 yıl önce) günümüze kadar sürmekte olan jeolojik devri ifade eden Holosen’in en sıcak günlerini yaşadığımızı söyleyen bilim insanları, bugüne kadar yapılan birçok bilimsel araştırmanın bunu kanıtlar nitelikte olduğunu hatırlatırken, önümüzdeki dönemde daha da sıcak aylar yaşamamızın muhtemel olduğunu saptadılar.