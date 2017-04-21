12 YILDIR ÖLÜ AMA...

Evde büyükbabalarının cesediyle yaşıyorlar



Endonezya’dan ilginç bir aile hikayesi… 12 yıl önce ölen Paulo Cirinda hala kızının evinde duruyor. Babasının acısına henüz alışamayacağını söyleyen Mamak Lisa, babasının cesedine hala canlı biri gibi davranıyor.Endonezya’nın Sulawesi adasında yer alan Güney Sulawesi kentinde Toraja etnik grubuna ait gelenek yüzyıllardır devam ediyor. Torajalar ailelerinden biri öldüğü zaman onu hemen gömmüyor. Yıllarca evde saklıyor. Sıradışı geleneği yaşatan ailelerden biri BBC kanalı tarafından ziyaret edildi.Bir tabutun içinde üzerinde kıyafetleriyle yatan ceset Mamak Lisa isimli kadının babası Paulo Cirinda … Büyükbaba aile için hala yaşıyor. Her gün sabah ve akşam üzerindeki giysiler değiştiriliyor. Cesedin çürümemesi içinse kimyasal bir koruyucu sıvı uygulanıyor.12 yıl önce yaşlı adam hastalandığı günden bu yana eve ziyaretçiler geliyor. Ve hala adam için yiyecek içecekler getiriyorlar. Mamak Lisa babasının artık olmaması duygusuna haızr olmadıklarını, ölümü bu şekilde zamanla kabul ettiklerini anlatıyor.Kadın, ‘Her gün ziyaretçiler geliyor. Umarım babam rahatsız olmuyordur ya da kızgın değildir’ diyor.Aynı zamanda çocukların odada koşturduğu zamanlarda kadın onları uyarıyor ‘Sesiz olun… Büyükbabanızı rahatsız etmeyi bırakın’…Aile cenaze masrafları için yeterli parayı biriktirdiği zaman adamı gömmeyi planlıyor.