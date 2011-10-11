12. Parsel'den doğalgaz çıkıyor iddası.

Rum tarafının sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” ((MEB) içerisinde bulunan ve Rumlar tarafından Afrodit olarak isimlendirilen 12. Parsel’de doğalgaz arama çalışmaları yapmakta olan Amerikan Noble

Energy şirketine ait platformun, “doğalgaz çıkarmakta olduğu” iddia edildi.

Rum gazetelerinden Fileleftheros, “Platform Gaz Çıkarıyor... Hristofyas Platforma Gidiyor - Doğalgaz Yatağı Çok Daha Büyük” başlıklarıyla manşete çıkardığı haberinde, doğalgaz konusunda, “Kıbrıs için iki

tarihi haberin dünden bu yana gün yüzüne çıkmakta olduğunu” bildirdi.

Ortaya çıkmakta olan önemli verilerin; “doğalgaz yatağının bugüne kadarki en iyimser hesaplamalardan da çok daha büyük olduğu, bununla birlikte sondaj kuyusundan doğalgaz buharı çıkması

olduğunu” kaydeden gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın bu hafta sonunda “Homeros” olarak adlandırılan platforma gideceğini belirtti.

Dünden itibaren, Afrodit parselindeki doğalgaz yatağının; bugüne kadarki hesaplamalardan çok daha büyük olduğuna dair güçlü bir iyimserlik hüküm sürmekte olduğunu yazan gazete, deniz tabanının

altında daha bin metre inilecek olmasına rağmen; dün yüzeye doğalgaz kabarcıkları çıktığını bildirdi.

Bu durumun, çok iyimser mesajları beraberinde getirdiğini ifade eden gazete, ancak tüm bunlara rağmen Noble Energy şirketinin; atılacak bir sonraki adımla ilgili karar alınmamasından dolayı endişeli

olduğunu belirtti.

Haberine iç sayfalardan; “Doğal Gaz Damarı... Afrodit En İyi Hesaplamalardan Çok Daha Büyük” başlıklarıyla yer vermeye devam eden gazete, platformdan gelmekte olan haberlerin oldukça cesaret verici

olduğunu ve 12. Parsel’deki doğalgaz yatağının, bilim adamlarının bugüne kadarki en iyimser öngörülerinden; yüzde 30 - 40 daha büyük olabileceğini kaydetti.

Şu anki ilk belirsiz örneklerin platforma kadar ulaştığını belirten gazete, eldeki bilgilere dayanarak, son üç gündür yüksek hassasiyete sahip planlı ek araştırmalar yapıldığını ve bunların doğalgaz

yatağının kabuğunun; deniz tabanının yüzeyine 700 - 1000 metre daha yakın olduğunu gösterdiğini haber verdi.

Son üç gündür yapılmakta olan ve hala daha devam etmekte olan araştırmaların, sondaj makinesinin açtığı kuyunun dibinde; sınırlı etkiye sahip küçük patlamalar teknolojisiyle yapıldığını ifade eden

gazete, bu patlamaların büyük doğruluğa sahip küçük yer sarsıntıları meydana getirdiğini ekledi.

Ölçümlerin; sondaj kuyusuna borularla döşenmesiyle paralel olarak yerleştirilen sistemle yapılmakta olduğunu yazan gazete, özel bir ekipmanın da geçtiğimiz haftanın sonunda Limasol’dan platforma

taşındığını yazdı.

Bunun, 12. Parsel’deki doğalgaz yatağının bugüne kadarki hesaplamalardan çok daha büyük olduğu anlamına geldiğini savunan gazete, doğalgaz yataklarına girmek için sondaj makinesinin ulaşması

gereken derinliğin; daha önce hesaplandığından yaklaşık 700 metre daha az olduğu anlamına geldiğini, bunun da araştırma sondajı çalışmalarının; daha kısa zamanda tamamlanacağı anlamına

geldiğini

ileri sürdü.

Gazete, platformdan elde ettiği bilgilere dayanarak, yataklara ulaşılması için geriye; deniz tabanından bin metre daha derine inilmesi kaldığını, ancak sondajdan ilk doğalgazın ortaya çıkmaya

başladığını

yineledi.

Ortaya şimdiden doğalgaz buharı çıkmaya başlamasının, gerek doğalgaz yatağı gerek doğalgaz yatağı içerisinde bulunan basınçla ilgili oldukça iyimser bir belirti teşkil ettiğini savunan gazete,

uzmanların bunun tam anlamıyla önümüzdeki günlerde yapılacak ölçümlerle ortaya çıkacağına işaret ettiklerini kaydetti.

Doğalgaz kabacıklarının şimdiden platformda mikroskobik incelemeye tabi tutulduğunu da ekleyen gazete, sondajın son safhası için, Hayfa’dan platforma giden özel bir gemiyle platforma yakıt ikmali

yapıldığını da belirtti.

Bu arada gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Amerikan Noble Energy şirketinin; doğalgaz üretiminin değerlendirilmesiyle ilgili olarak, Rum hükümetiyle yaptığı anlaşmalarda hiçbir gelişme

yaşanmaması konusunda kaygılı olduğunu belirtti.

Haberde, Noble yönetiminin, atılacak bir sonraki adımla ilgili karar alınmamasından dolayı endişeli olduğu vurgulandı.

ABD VE FRANSA GEMİLERİ BÖLGEDE

Elindeki bilgilere dayanarak, savaş gemilerinin sondaj yapılmakta olan bölgedeki varlıklarının artmakta olduğunu da yazan gazete, son aylarda bölgede bulunan ABD donanmasına ait “Lenthall”

tankerinin; İsrail - Mısır - Güney Kıbrıs “münhasır ekonomik bölgesi” sınırları alanında bulunan ABD savaş gemilerine dün ikmal yaptığını ekledi.

Bu arada gazete, denizaltılara karşı kullanılan bir Fransız firkateyninin de dünden bu yana bölgeye yaklaşmakta olduğunu iddia etti.