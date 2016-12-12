12 Deaş Üyesi Öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava operasyonunda 12 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Nangarhar Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, NATO kuvvetlerine ait insansız hava aracının Nangarhar'ın Hasaki Mine ve Açin ilçelerindeki DEAŞ mevzilerini bombaladığı belirtildi.
Saldırılarda 12 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, hayatın kaybedenlerden birinin örgütün bölgedeki önemli komutanlarından olduğu ifade edildi.
Operasyonda öldürülenlerin 5'inin yabancı uyruklu DEAŞ üyesi olduğu vurgulandı.
Yaklaşık 2 hafta önce de Nangarhar'ın Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın bir yöneticisi öldürülmüştü.