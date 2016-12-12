12 Deaş Üyesi Öldürüldü

Yaklaşık 2 hafta önce de Nangarhar'ın Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın bir yöneticisi öldürülmüştü.

Nangarhar Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, NATO kuvvetlerine ait insansız hava aracının Nangarhar'ın Hasaki Mine ve Açin ilçelerindeki DEAŞ mevzilerini bombaladığı belirtildi.