12 ARALIK 2011 PAZARTESİ GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Eroğlu ile Rum Yönetimi Başkanı Hristofyas Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde ara bölgede bir araya gelecek...

Meclis Genel Kurulu, 2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığı bütçeleriyle devam edecek...

KTÖS, örgütlü bulunduğu tüm okullarda 08.00 - 11.00 saatleri arasında grev yapacak...

Turizm Bakanı Üstel, 30. Dönem Turist Rehberi Yetiştirme Kursu’nu Saçaklı Ev’de başlatacak..

. Bazı Türk ve Rum siyasi partilerin başkan ve temsilcileri, Lefkoşa’da Baf Kapısı’ndaki “Day Care Centre” ile Ermeni Kilisesi ve Manastırı’nı ziyaret edecek...

DAÜ Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nin “Arap Ayaklanması: Sebepleri & Sonuçları” başlıklı konferansı başlayacak...

TDP, Meclis’e, karşılıksız çek, mazbatalar ve koçan alamayan kişilerle ilgili yasa önerisi sunacak...

KTAMS, kamu çalışanlarının Kamu Görevlileri Yasası’nda yer alan derece terfilerini düzenleyen 44/2006 sayılı yasa çerçevesinde kamu çalışanlarının yasal haklarını savunmak amacıyla Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açacak...