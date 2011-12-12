Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

12 ARALIK 2011 PAZARTESİ GÜNDEMİ

12 ARALIK 2011 PAZARTESİ GÜNDEMİ

12 ARALIK 2011 PAZARTESİ GÜNDEMİ

12 ARALIK 2011 PAZARTESİ GÜNDEMİ

12 Aralık 2011 Pazartesi 07:48
12 ARALIK 2011 PAZARTESİ GÜNDEMİ
banner238

Cumhurbaşkanı Eroğlu ile Rum Yönetimi Başkanı Hristofyas Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde ara bölgede bir araya gelecek...  

Meclis Genel Kurulu, 2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığı bütçeleriyle devam edecek...

KTÖS, örgütlü bulunduğu tüm okullarda 08.00 - 11.00 saatleri arasında grev yapacak...

 Turizm Bakanı Üstel, 30. Dönem Turist Rehberi Yetiştirme Kursu’nu Saçaklı Ev’de başlatacak..

. Bazı Türk ve Rum siyasi partilerin başkan ve temsilcileri, Lefkoşa’da Baf Kapısı’ndaki “Day Care Centre” ile Ermeni Kilisesi ve Manastırı’nı ziyaret edecek...

DAÜ Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nin “Arap Ayaklanması: Sebepleri & Sonuçları” başlıklı konferansı başlayacak...

TDP, Meclis’e, karşılıksız çek, mazbatalar ve koçan alamayan kişilerle ilgili yasa önerisi sunacak...

KTAMS, kamu çalışanlarının Kamu Görevlileri Yasası’nda yer alan derece terfilerini düzenleyen 44/2006 sayılı yasa çerçevesinde kamu çalışanlarının yasal haklarını savunmak amacıyla Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açacak...

Son Güncelleme: 12.12.2011 07:48
Anahtar Kelimeler:
12 ARALIK 2011 PAZARTESİ GÜNDEMİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim