113 Yıldır Aranan Batık Gemi Sonunda Bulundu: İçi Milyar Dolarlık Altınla Dolu!

113 yıl önce cereyan eden Rus-Japon Savaşı esnasında batan ve yaklaşık 130 milyar dolar değerinde altın taşıdığına inanılan Rus savaş gemisi Dmitri Donşkoy, Güney Koreli kurtarma ekibi tarafından bulundu.

Güney Koreli bir kurtarma ekibi, tam 113 yıl önce batan Rus savaş gemisinin enkazının bulunduğunu açıkladı. Rus Japon Savaşı sırasında batan Dmitri Donşkoy isimli geminin, yaklaşık 130 milyar dolar değerinde altın içerdiği düşünülüyor.

RUSLAR, JAPONLARIN ELİNE GEÇMESİN DİYE BATIRMIŞTI

Zırhlı kruvazör tipi bir savaş gemisi olan Dmitri Donşkoy, ilk kez 1885 yılında yelken açmıştı. 5800 ton ağırlığındaki gemi, Rus ve Japon imparatorlukları arasındaki Tsushima Muharebesi'nde yer alıyordu.

Rusya , muharebenin kaybedilmesinin ardından Dmitri Donşkoy'un Japonların eline geçmesini önlemek iiçin gemiyi denizin dibine gönderme kararı aldı.

130 MİLYARLIK ALTIN TAŞIYORDU

İddialara göre Dmitri Donşkoy, battığı sırada Rus İmparatorluk Donanması'nın İkinci Pasifik Filosuna ait tüm altın ikmalini üzerinde taşıyordu. Altınların bugün tahmini 130 milyar dolar seviyesinde bir değere sahip olduğu düşünülüyor. Yani Rusya'nın 2017 yılında savunma İçin ayırdığı 61 milyar dolarlık bütçenin iki katından daha fazla.

434 METRE DERİNDE BULUNDU

Daha önce birçok şirket Dmitri Donşkoy'u keşfetme girişimde bulunmuş ancak hiçbirisi başarıya ulaşamamıştı. Shinil Group isimli Güney Koreli şirket, gemi enkazının Ulleungdo adasından 1.3 kilometre uzaklıkta ve denizin 434 metre derinliğinde bulunduğunu açıkladı.

ALTINLAR BULUNURSA YARISI RUSLARA VERİLECEK

Dmitri Donşkoy gerçekten de söylendiği gibi 130 milyar dolar değerinde bir altın içeriyor mu şu an için belli değil. Çin,Kanada İngiltere ve Güney Koreli şirketlerden oluşan uluslararası bir ekip altınları çıkarmak için önümüzdeki aylarda girişimlere başlayacaklarını söylüyor. Ekibin başarıya ulaşması halinde çıkarılan altınların yüzde 50'si Rusya'ya verilecek.