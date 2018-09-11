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11 Eylül Saldırılarının 17’inci Yılında Yaşamını Yitirenler Anıldı

11 Eylül Saldırılarının 17’inci Yılında Yaşamını Yitirenler Anıldı

11 Eylül 2018 Salı 14:09
11 Eylül Saldırılarının 17’inci Yılında Yaşamını Yitirenler Anıldı

Amerikalılar 11 Eylül saldırılarının 17’inci yılında anma törenleri düzenlendi. 11 Eylül 2001’de El Kaide’nin düzenlediği terör saldırılarında New York, Virginia ve Pennsylvania’da 3 bine yakın kişi hayatını kaybetmişti.
Başkan Donald Trump, El Kaide bağlantılı teröristlerin kaçırdığı United Havayolları’na ait 93 sefer sayılı uçağın, kontrolunun yolcular tarafından geri alınmasından sonra düştüğü Pennsylvania’nın Shanksville kentindeki 11 Eylül anıtında düzenlenen törene eşi Melania'yla birlikte katıldı.
Yayınladığı yıllık başkanlık bildirisiyle 11 Eylül’ü Vatanseverlik Günü ilan eden Trump, “şeytani eylemlerin” Amerika’nın ruhunu ya da özgürlüğüne olan bağlılığını ortadan kaldırmadığını vurguladı.
Trump açıklamasında, “Bugün bu ebedi gerçekliği tekrar hatırlamak için buradayız: Amerika birlik içinde olduğunda dünyadaki hiçbir güç bizi ayıramaz” mesajını verdi.
Başkan Yardımcısı Mike Pence de, teröristlerce kaçırılan bir diğer uçağın düştüğü Pentagon binasındaki törene katıldı.
Pentagon’a uçağın çarpması sonucu da uçaktaki yolcuların yanısıra 125 kişi hayatını kaybetmişti.
Dünya Ticaret Merkezi’nin ikiz kulelerinin hedef alındığı New York’ta da saldırılardan kurtulan yüzlerce kişi ve aile üyeleri, kaçırılan iki yolcu uçağının çarpmasıyla yıkılan kulelerin daha önceden bulunduğu “Ground Zero” (Sıfır Noktası) alanında toplandı.
Törende, hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okundu.
Anma töreni yerel saatle sabah 8:46’da, ilk uçağın Dünya Ticaret Merkezi’ne çarptığı saatte başladı. İkinci uçak da 23 dakika sonra Dünya Ticaret Merkezi’ne çarpmıştı.
2001’in 11 Eylül günü kaçırılan 4 uçaktaki kişilerle birlikte toplam 3 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
 

Son Güncelleme: 11.09.2018 18:03
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