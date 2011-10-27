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102 saat sonra hayata bakış

Depremden 4 gün sonra enkazdan 18 yaşındaki İmdat Padak sağ olarak çıkarıldı

102 saat sonra hayata bakış

Depremden 4 gün sonra enkazdan 18 yaşındaki İmdat Padak sağ olarak çıkarıldı

27 Ekim 2011 Perşembe 18:55
102 saat sonra hayata bakış
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Van’da pazar günü meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybının en fazla olduğu Erciş İlçe merkezinde yıkılan bir binanın enkazından 101 saat sonra, liseli 18 yaşındaki İmdat Padak sağ çıkarıldı.

İlçede depremde yıkılan 85 binadan Zeylan Caddesi’ndeki 5 katlı Aydınlar Apartmanı’nın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmaları beşinci günde devam ederken, kurtarma ekipleri bir mucizeye imza attı. Akşam saatlerinde dinleme yapan ekip enkazda canlı bulunduğunu saptadı. Zamanla yarışarak sesin geldiği tarafa yönelen ekipler, kazan dairesinin bulunduğu bölümdeki yaşam boşluğunda hayata tutunan İmdat Padak’a saat 18.35’te ulaştı.

Toplarca beton yığının altından 101 saat sonra İmdat Padak kurtarma görevlilerinin kucağında gün yüzüne çıkarılırken, çevredekiler bu mucizeyi alkışladı. Padak, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Van Bölge Hastanesi’ne sevk edildi.

2 KİŞİYE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORLAR

Erciş’in Kızılören Köyü’nden olan ve ilçe merkezinde hem lise son sınıfa, hem de üniversiteye hazırlık için dershaneye devam eden İmdat Padak’la aynı evde kalan 5 arkadaşından 3’ünün cesedi çıkarıldı.

Padak’ın 2 arkadaşının daha enkazın aynı bölümünde hayatta olduğu değerlendirilirken, ekipler onları kurtarmak için zamanla yarışıyor

Son Güncelleme: 27.10.2011 18:55
Anahtar Kelimeler:
DepremVanKurtarma
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