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100 yıllık rüya gerçek oluyor

Konya Ovası'nı suyla buluşturacak Mavi Tünel Projesi için 235 işçi gece-gündüz ter döküyor...

100 yıllık rüya gerçek oluyor

Konya Ovası'nı suyla buluşturacak Mavi Tünel Projesi için 235 işçi gece-gündüz ter döküyor...

27 Ekim 2011 Perşembe 12:31
100 yıllık rüya gerçek oluyor
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Konya Ovası'nı suyla buluşturacak Mavi Tünel Projesi için 235 işçi gece-gündüz ter döküyor. 17 bin 34 metrelik tünelin, şu ana kadar 15 bin 275 metresi tamamlandı. 

Konya Ovası Projeleri'nin (KOP) en önemli adımı olan, Konya Ovası'nı suyla buluşturacak ''100 yıllık rüya'' Mavi Tünel Projesi, tüm hızıyla devam ediyor. 2007 yılında temeli atılan 17 kilometre 34 metrelik Mavi Tünel Hattı'nda çalışmalar 235 işçinin, 3 vardiya 24 saat çalışmasıyla sürdürülüyor. Mavi Tünel kapsamında, Akdeniz'e boşalan Göksu Havzası'ndaki suların 414 milyon metreküplük bölümünün Konya'ya aktarılması, bu suyun tarım alanlarının sulanmasında ve Konya'nın içme suyu ihtiyacının karşılanmasında kullanılması hedefleniyor.

DSİ Konya 4. Bölge Müdürü Mustafa Uzun, projede sona yaklaşıldığını söyledi. Proje ile Mavi Tünel vasıtasıyla Bağbaşı, Bozkır ve Avşar barajlarından toplam 414 milyon metreküp suyun Konya havzasına aktarılmasının hedeflendiğini ifade eden Uzun, ''Mavi Tünel ve Bağbaşı Barajı kısa süre içinde tamamlandıktan sonra inşaat çalışmalarına geçen ay başlanmış olan Bozkır Barajı da önümüzdeki yıllarda tamamlanacak. Önümüzdeki ay ihale çalışmalarına başlayacağımız Avşar Barajı da tamamlandıktan sonra Konya kapalı havzasına 414 milyon metreküp su aktarılacak'' dedi.

15 BİN 275 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI Uzun, aktarılan 414 milyon metreküp su ile Konya kapalı havzasında bir kısım alanın daha suya kavuşacağını vurgulayarak, şunları söyledi: ''Projeyle Konya'nın önümüzdeki 35 yıllık içme suyu ihtiyacı da aktarılacak 100 milyon metreküp su ile karşılanmış olacak. Çalışmalar 24 saat esasına göre 3 vardiya sistemiyle sürdürülmektedir. En kısa zamanda projeler tamamlanarak hayata geçirilecek. Mavi Tünel delgi çalışmaları da hedeflendiği şeklinde bitirilmesi için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor.

Şu anda TBM (tünel delgi makinesi) ile yürütülen çalışmalarda Mavi Tünel'in 15 bin 275 metresine ulaşılmış durumda. Ayrıca tünelin diğer tarafından da klasik del-patlat yöntemiyle yapılan çalışmalarda 310 metreye ulaşıldı. Bir aksilik olmazsa hedeflendiği gibi Mavi Tünel çalışmalarının 17 Aralık'ta bitirilmesi için çalışıyoruz.'' Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel İnşaatı Projesi Müdürü Umut Emre Karataş ise 2009 tarihinde delgi çalışmalarına başladıkları 17 bin 34 kilometrelik Mavi Tünel'in delgisinin 15 bin 275 kilometreye ulaştığını bildirdi. Delgilerle beraber tünelin beton kaplama işlerinin de tamamlandığını ifade eden Karataş, ''Jeolojik herhangi bir sıkıntının olmaması veya delgi makinesinde büyük bir arızanın çıkmaması durumunda Mavi Tünel'in delgi işleminin 17 Aralık'ta tamamlanması hedeflenmektedir'' diye konuştu.

Karataş, Mevlana'nın ilk eşi olan Gevher Banu'nun adını verdikleri 1 adet TBM makinesiyle delgi işlemlerine devam ettiklerini dile getirerek, çalışmaları 3 vardiyalı sistemle yaklaşık 235 personelle sürdürdüklerini bildirdi. Delgi makinesi ile tünelde günde ortalama 20 metre ilerlediklerini anlatan Karataş, 17 Aralık hedefine ulaşabilmek için Ramazan Bayramı'nda mesai yapan işçilerin Kurban Bayramı'nda da çalışmalara ara vermeden devam edeceğini kaydetti.

Son Güncelleme: 27.10.2011 12:31
Anahtar Kelimeler:
ProjeSuMaviKonyaOvasıTünel
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