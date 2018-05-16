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100 Yaşındaki Kahraman Azerbaycanlı!

İkinci Dünya savaşında ağır cephe yolu geçmiş 100 yaşındaki yurttaşımız. İkinci Dünya savaşı gazisi, 1918 yılında Azerbaycan'ın dilber köşesi olan Laçin ilçesinde doğan , Ukrayna'da yaşayan yurttaşımız Nuruş Zöhrabov 100 kuruluş yıldönümü ile ilgili devlet töreni yapıldı.

100 Yaşındaki Kahraman Azerbaycanlı!

İkinci Dünya savaşında ağır cephe yolu geçmiş 100 yaşındaki yurttaşımız. İkinci Dünya savaşı gazisi, 1918 yılında Azerbaycan'ın dilber köşesi olan Laçin ilçesinde doğan , Ukrayna'da yaşayan yurttaşımız Nuruş Zöhrabov 100 kuruluş yıldönümü ile ilgili devlet töreni yapıldı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 20:16
100 Yaşındaki Kahraman Azerbaycanlı!


Ukrayna'nın Xmelniski Stariykonstantinov kentinde düzenlenen etkinlikte Azerbaycan'ın Ukrayna'daki büyükelçiliği temsilcileri, Xmelniski vilayeti Devlet İdaresi başkanı Aleksandr Korniyçuk, yardımcısı Oleg Omelyanyuk, Xmelniski ilçe Devlet İdaresi başkanı Sergey Fesun, Stariykonstantinov belediye başkanı Nikolay Melniçuk, Birleşik Ukrayna Azerbaycanlıları Kongresinin Stariykonstantinov şehirin başkanı Esad Esedov, Kongrenin Xmelniski başkanı Ceyhun Osmanov, ve yerel medya temsilcileri katıldı.



Törende 100 yaşındaki gazimize kutlama diploması takdim edildi ve Nuruş Zöhrabov geçtiği kahramanlık yolu hakkında konuşmalar yapıldı. 6 aylık olurken annesini kaybeden N.Zöhrabov birçok zorluklarla karşılaştı. 1937 yılında orta okulu bitirdikten sonra askeri hizmete gitti. 1939 yılının sonbaharında Batı Belarus döyüşlerine katıldı, sonra Finlandiya ile savaşta yaralandı. Tedavisini aldıktan bir süre sonra N.Zöhrabov Romanya, Macaristan, Çekoslovakya ağır cephe yolu geçti. O, Zafer Gününü Avusturya'da karşıladı. İkinci Dünya savaşında gösterdiği kahramanlıklardan dolayı 26 yüksek devlet madalyası ile taltif edildi.


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Zafer Gününden sonra, 1945 yılının yazından 1948 yılına kadar Stariykonstantinov kentinde askeri hizmetini devam ettirmiştir ve burada aile hayatı kurdu. O zamandan bu yana çeşitli işlerde çalıştı.

Ukrayna Azerbaycanlıları Kongresinin Kiev şehir başkanı Oleg Krapivin tarafından hediye takdim edildikten sonra konuşma yapan N.Zöhrabov gösterilen ilgiden dolayı büyükelçiliğe, diaspora aktiflerine, devlet idaresi yöneticilerine teşekkür etti.

HABER SAMİR ASLAN/AZERBAYCAN

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