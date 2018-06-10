100 bini aşkın Rumen “paralel devleti“ protesto etti

Romanya'nın başkenti Bükreş'te hükümeti kuran partilerin organize ettiği mitingde "paralel devlet" protesto edildi.

Romanya'da hükümeti kuran Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve Liberal ve Demokratlar Birliği (ALDE) partileri, "paralel devleti" ve görevini kötüye kullanan savcıları protesto etmek amacıyla 100 bini aşkın seçmenini dev mitingde bir araya getirdi.

Ülkede halihazırdaki hükümet ve hükümeti kuran parti içinde yer alan milletvekilleri ile belediye başkanları, yolsuzlukla mücadele kapsamında yargılanıyor. Bu nedenle hükümet, savcıların paralel bir devlet tarafından kontrol edildiğini ve hükümette yer alan siyasetçilerin baskı altında olması sebebiyle ülkeyi yönetemediklerini iddia ediyor.

Sosyal demokratlar tarafından organize edilen miting, 1990'dan bu yana bir partinin yapmış olduğu en büyük ve kalabalık miting oldu.

Ülkenin dört bir yanından Bükreş'e getirilen vatandaşlar, başbakanlık binası önündeki zafer meydanında toplandı.

Paralel devlete ve görevini kötüye kullanan savcılara karşı düzenlenen mitinge, Romanya'nın diğer şehirlerinden otobüslerle gelen on binlerce kişi katıldı.

Miting meydanına kurulan dev ekranlarda, mevcut hükümeti oluşturan birçok politikacının yolsuzlukla mücadele kapsamında yargılandığı anlatılırken, mitinge gelen vatandaşlar ellerinde "Paralel devlete son", "Adalet istiyoruz", "Özgürlük ve huzur istiyoruz”, "Polis ve politika istemiyoruz" yazılı pankartları taşıdı.



Miting meydanına gelerek halka seslenen Senato Başkanı Calin Popescu Tariceanu, burada yaptığı konuşmada, "Demokratik bir ülke olana kadar savaşacağız. Şu anda paralel devletle savaşıyoruz. Kontrollü bir demokrasi var." dedi.PSD Başkanı Liviu Dragnea, "Paralel devlet unutmasın ki biz çoğunluğuz. Bizim adımız demokrasi. Paralel devlet, devletin kurumlarını gayrimeşru bir şekilde kullanıyor." ifadelerini kullandı.Bükreş Belediye Başkanı Gabriela Firea ise azınlık diktatörülüğüyle yaşayamayacaklarını belirterek, "Seçimler dürüst ve özgürdü. Halkın oyu kutsaldır." diye konuştu.Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, mitingle ilgili basına yaptığı açıklamada, PSD hükümetini eleştirerek hükümetteki partinin protesto yapmasının normal olmadığını, mitinglerin bir protesto biçimi olduğunu ve protestoların muhalefet tarafından ya da hükümetten memnun olmayan halk tarafından yapılabileceğini söylemişti.Iohannis, "Normal toplumlarda hükümet protesto etmez. Parlamento onlarda. Ülkenin sorunlarını çözecek tüm araçlara sahipler. Bence bu popülist bir yaklaşım." ifadelerini kullanmıştı.