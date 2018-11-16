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10 yaşındaki kız, tecavüzcüyü böyle uzaklaştırdı

Rusya’nın Krasnoyarsk bölgesinde bulunan Lesosibirsk kentinde 10 yaşındaki bir kız çocuğu, sokakta çok az insanın olduğu karlı havada kendisine saldıran 43 yaşındaki bir tecavüzcüyü uzaklaştırmak için karate becerilerini kullandı.

10 yaşındaki kız, tecavüzcüyü böyle uzaklaştırdı

Rusya’nın Krasnoyarsk bölgesinde bulunan Lesosibirsk kentinde 10 yaşındaki bir kız çocuğu, sokakta çok az insanın olduğu karlı havada kendisine saldıran 43 yaşındaki bir tecavüzcüyü uzaklaştırmak için karate becerilerini kullandı.

16 Kasım 2018 Cuma 18:18
10 yaşındaki kız, tecavüzcüyü böyle uzaklaştırdı

Rusya'da karlı havanın hakim olduğu Lesosibirsk kentinde 10 yaşındaki bir kız çocuğu, okuldan sonraki karate dersine gittiği sırada 43 yaşında bir adamın saldırısına uğradı.

Polisten gelen açıklamaya göre, pedofili adam kızın üzerine atlayıp yüzüne birçok kez vurdu, kıyafetlerini çıkarmasını istedi.

Küçük kız saldırganı uzaklaştırmak için karate becerilerini kullanırken yaşanan boğuşma yoldan geçen bir kadının dikkatini çekti.

Kadın duruma müdahale edince küçük kız olay yerinden kaçtı.

Saldırgan tekrar peşinden gitmesine rağmen küçük kız olayı küçük yaralarla atlatıp yetkililere haber verdi.

Saldırgan çok geçmeden yakalandı.

Gözaltına alınan saldırgan 12 ilâ 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Saldırının görüntüleri ise YouTube'da yayınlandı. Videoda küçük kızın saldırgana tekme atma girişiminde bulunduğu görülüyor.

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