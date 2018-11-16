10 yaşındaki kız, tecavüzcüyü böyle uzaklaştırdı

Rusya’nın Krasnoyarsk bölgesinde bulunan Lesosibirsk kentinde 10 yaşındaki bir kız çocuğu, sokakta çok az insanın olduğu karlı havada kendisine saldıran 43 yaşındaki bir tecavüzcüyü uzaklaştırmak için karate becerilerini kullandı.