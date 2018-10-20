10 metrelik dalgalarla yükselip karaya oturan felaket nişanesi

ENDONEZYA'DA KARAYA VURAN YOLCU GEMİSİ, YAŞANAN DEPREM VE TSUNAMİ FELAKETİNİN ŞİDDETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR



MÜRETTEBAT, GEREK AFETZEDELER GEREK EVSİZLERİN KULLANIMINA MANİ OLMAK İÇİN GEMİDEN AYRILMIYOR



ENDONEZYALI ABDUL LATİF: "YAKLAŞIK 10 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ DALGALAR GEMİYİ HAVAYA KALDIRDI. SÜRÜKLENEN GEMİ LİMANDAKİ OFİSE ÇARPTI VE KARAYA OTURDU"

Endonezya'da karaya vuran yolcu gemisi, yaşanan deprem ve tsunami felaketinin şiddetini gözler önüne seriyor.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami sonrası ortaya çıkan durum yaşanan afetin şiddetini gösteriyor.

Bunlardan birisi de Wani Limanı'nda karaya vuran yaklaşık 60 metre uzunluğunda, 8 metre yüksekliğindeki yolcu gemisi.

MÜRETTEBAT GEMİDEN AYRILMIYOR

Ülkenin başkenti Cakarta ile afetin yaşandığı Palu arasında yolcu taşıyan "Sabuk Nusantara" isimli gemi, şimdi evlerin arasında insanların yolunun ortasında duruyor.

Mürettebat ise gerek afetzedeler gerek evsizlerin kullanımına mani olmak için gemiden ayrılmıyor.

Söz konusu bölgede kara vurmuş çok sayıda irili ufaklı tekne de bulunuyor.

"10 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ DALGALAR GEMİYİ HAVAYA KALDIRDI"

Wani Limanı'nın yakınında yaşayan Abdul Latif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından tsunaminin meydana geldiğini belirterek "Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki dalgalar gemiyi havaya kaldırdı. Sürüklenen gemi, limandaki ofise çarptı ve karaya oturdu." dedi.

Tsunaminin tüm evleri yıktığını vurgulayan Latif, yaşanan afette ailesinden yaşamını yitiren kimse olmamasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Latif, tsunamiden ailesindeki herkesin kaçtığını, en son kendisinin kaldığını ifade ederek, "Elektrik direğine tutunarak hayatta kalmaya çalıştım. Ancak dalgalar beni direkten koparıp metrelerce sürükledi. Yere düştüm fakat daha sonra ayağa kalkıp koşmaya başladım." diye konuştu.

