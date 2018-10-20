banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96455
ALTIN
223.181
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3967
EURO
6.5275
Yılmazköy Spor Kulübü-güzelyurt Anayolundaki Alt Geçit Sular Altında Kaldı
24 yolcunun bulunduğu minibüs alt geçitte mahsur kaldı
YILMAZKÖY'DE ALT GEÇİT TRAFİĞE KAPATILDI
Girne’de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Lefkoşa’da Kenevir ve kokain bulundu
Lefkoşa’da Kenevir ve kokain bulundu
banner282

10 metrelik dalgalarla yükselip karaya oturan felaket nişanesi

10 metrelik dalgalarla yükselip karaya oturan felaket nişanesi

20 Ekim 2018 Cumartesi 13:45
10 metrelik dalgalarla yükselip karaya oturan felaket nişanesi

ENDONEZYA'DA KARAYA VURAN YOLCU GEMİSİ, YAŞANAN DEPREM VE TSUNAMİ FELAKETİNİN ŞİDDETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR 
 

MÜRETTEBAT, GEREK AFETZEDELER GEREK EVSİZLERİN KULLANIMINA MANİ OLMAK İÇİN GEMİDEN AYRILMIYOR 
 

ENDONEZYALI ABDUL LATİF: "YAKLAŞIK 10 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ DALGALAR GEMİYİ HAVAYA KALDIRDI. SÜRÜKLENEN GEMİ LİMANDAKİ OFİSE ÇARPTI VE KARAYA OTURDU"

Endonezya'da karaya vuran yolcu gemisi, yaşanan deprem ve tsunami felaketinin şiddetini gözler önüne seriyor.
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami sonrası ortaya çıkan durum yaşanan afetin şiddetini gösteriyor.
Bunlardan birisi de Wani Limanı'nda karaya vuran yaklaşık 60 metre uzunluğunda, 8 metre yüksekliğindeki yolcu gemisi.
MÜRETTEBAT GEMİDEN AYRILMIYOR
Ülkenin başkenti Cakarta ile afetin yaşandığı Palu arasında yolcu taşıyan "Sabuk Nusantara" isimli gemi, şimdi evlerin arasında insanların yolunun ortasında duruyor.
 Mürettebat ise gerek afetzedeler gerek evsizlerin kullanımına mani olmak için gemiden ayrılmıyor. 
Söz konusu bölgede kara vurmuş çok sayıda irili ufaklı tekne de bulunuyor.
"10 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ DALGALAR GEMİYİ HAVAYA KALDIRDI"
Wani Limanı'nın yakınında yaşayan Abdul Latif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından tsunaminin meydana geldiğini belirterek "Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki dalgalar gemiyi havaya kaldırdı. Sürüklenen gemi, limandaki ofise çarptı ve karaya oturdu." dedi.
Tsunaminin tüm evleri yıktığını vurgulayan Latif, yaşanan afette ailesinden yaşamını yitiren kimse olmamasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. 
Latif, tsunamiden ailesindeki herkesin kaçtığını, en son kendisinin kaldığını ifade ederek, "Elektrik direğine tutunarak hayatta kalmaya çalıştım. Ancak dalgalar beni direkten koparıp metrelerce sürükledi. Yere düştüm fakat daha sonra ayağa kalkıp koşmaya başladım." diye konuştu.
 

Son Güncelleme: 20.10.2018 17:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan Başbakanı Çipras Dışişleri Bakanlığı Görevini Üstlendi
Yunanistan Başbakanı Çipras Dışişleri Bakanlığı Görevini Üstlendi
Unesco'dan Kaşıkçı'nın Öldürülmesine Kınama
Unesco'dan Kaşıkçı'nın Öldürülmesine Kınama
Suudi Yönetimi Kaşıkçı'nın
Suudi Yönetimi Kaşıkçı'nın "arbede Sonucu" Öldüğünü Öne Sürdü
Afganistan'da Genel Seçim
Afganistan'da Genel Seçim
Çin'in Dijital İstihbarat Savaşı
Çin'in Dijital İstihbarat Savaşı
"yemen'de 14 Milyon Sivil Ölüm Riskiyle Karşı Karşıya Kalacak"
Bm'den Sri Lanka'ya Barış Gücündeki Komutanını Geri Çek Çağrısı
Bm'den Sri Lanka'ya Barış Gücündeki Komutanını Geri Çek Çağrısı
Yemen'de Nüfusun Yarısı Ölüm Riskiyle Karşı Karşıya
Yemen'de Nüfusun Yarısı Ölüm Riskiyle Karşı Karşıya
Binlerce Göçmen Guatemala-meksika Sınırında Mahsur Kaldı
Binlerce Göçmen Guatemala-meksika Sınırında Mahsur Kaldı
Güney Afrika'da Trafik Kazası: 28 Ölü
Güney Afrika'da Trafik Kazası: 28 Ölü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim