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10 Kanser Türünün Erken Tanısında Önemli Gelişme

ABD’nin New York kentinde düzenlenen konferansta, bazı kanser türlerinin erken teşhisine ilişkin çığır açacak bir gelişme duyuruldu.

10 Kanser Türünün Erken Tanısında Önemli Gelişme

ABD’nin New York kentinde düzenlenen konferansta, bazı kanser türlerinin erken teşhisine ilişkin çığır açacak bir gelişme duyuruldu.

01 Haziran 2018 Cuma 08:28
10 Kanser Türünün Erken Tanısında Önemli Gelişme

ABD’nin New York kentinde düzenlenen konferansta, bazı kanser türlerinin erken teşhisine ilişkin çığır açacak bir gelişme duyuruldu.

Dünyanın dört yanından kanser araştırmacılarının bir araya geldiği konferansta, 10 farklı kanser türünün, kan testi yoluyla erken teşhis edilebileceği açıklandı.

Likid biyopsi adı verilen ve kanda dolaşan kanserli hücreleri tespit etmeye odaklanan yöntem, yumurtalık ve pankreas kanserlerinin erken teşhisinde özellikle iyi sonuç verdi.

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Araştırmacılar, diğer kanser türleri için de bu yöntemin evrensel bir tanı aracı olmasını umduklarını kaydetti. Taussig Kanser Enstitüsü'nden Doktor Eric Klein, bu gelişmenin kanser araştırmalarında çığır açma potansiyeli olduğunu söyleyerek, "Bu testin çok insanın hayatını kurtarmasını umuyoruz" dedi.

Toplam bin 600 vaka üzerinde gerçekleştirilen araştırmaya katılanlardan 749'una o ana kadar kanser tanısı konulmamıştı. 878 kişiye ise henüz tanı konulmuştu.

Testin özellikle, pankreas, yumurtalık, karaciğer ve safra kesesi kanserlerinin tanısında "5 hastanın 4'ünde isabet" gösterdiği açıklandı. Lemf ve miyelom kanserlerinde ise isaber oranı yüzde 77 ve yüzde 73 olarak gerçekleşti.

Erken tanının, kanser hastalarının tedavisinde büyük önem taşıyor. Araştırmacılar kan yoluyla tanının, ileriyle doğru atılmış önemli bir adım olduğunu belirtmekle birlikte, klinik araştırmaların sürdürülmesi gerektiğine de dikkat çekiyor. 

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Son Güncelleme: 01.06.2018 11:40
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