Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

10 Erkek Tecavüz Etti!! Mahkemede Şok..

Mahkemede açığa çıktı!

10 Erkek Tecavüz Etti!! Mahkemede Şok..

Mahkemede açığa çıktı!

16 Aralık 2014 Salı 22:04
10 Erkek Tecavüz Etti!! Mahkemede Şok..
banner238

 Mahkemede açığa çıktı! 17 yaşındaki kız hamile

İngiltere'nin Birmingham şehrinde yaşanan olayda, 10 adamın 17 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Mahkemeye yansıyan olayda, 17 yaşındaki kızın hamile olduğu ve bebeğin babasının 32 yaşındaki Sarfraz Riaz olduğu iddia edildi. Kıza cinsel istismarda bulunan 10 erkeğe, kız ile iletişim kurma ve tanımadıkları kızlara yaklaşmama yasağı kondu.

Mahkeme başkanının yayın yasağını kaldırmasıyla açığa çıkan detaylar ise kızın yaşadığı istismarın boyutlarını gözler önüne serdi.

Kıza cinsel istismarda bulunduğu ve kızı hamile bıraktığı iddia edilen Sarfraz Riaz, tüm suçlamaları reddetti. Başka bir cinsel saldırısı suçundan hapis yatıyor olan Sarfraz Riaz, hırsızlık, ırkçı saldırı ve uyuşturucu dahil olmak üzere 14 suçtan mahkum bulunuyor.

İsmi açıklanmayan kızın ise zor bir çocukluk geçirdiği belirtildi. Evden sık sık kaçan kızın, 13 yaşında 6 gün boyunca kayıp olduğu açığa çıktı. Kendini küçük yaşlardan itibaren tehlikeye atan kızın, pek çok Asyalı erkeğin bulunduğu arabalara girip çıktığı da ifade edildi. Yargıç kızın, polis tarafından otel odalarında ve erkeklerin olduğu araçlarda bulunduğunu belirtti.

Yargıç, cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 10 adam hakkında yeterli delil olmadığını belirtti, ancak kızı korumak için 10 adamın kız ile herhangi bir şekilde iletişim kurmasını yasakladı.

Yargıcın ceza koyduğu isimler şöyle: Mohammed Anjam, Omar Ahmed, Naseem Khan, Mohammed Javed, Shah Alam, Sajid Hussain, Rahman Aziz, Imran Uddin, Mansur Ahmed ve Sarfraz Riaz.

Son Güncelleme: 16.12.2014 22:06
Anahtar Kelimeler:
Mahkemede Açığa çıktı! 17 Yaşındaki Kız Hamile İngilterenin Birmingham şehrinde Yaşanan Olayda10 Adamın 17 Yaşındaki Bir Kıza Cinsel Istismarda Bulunduğu Ortaya çıktı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim