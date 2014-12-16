10 Erkek Tecavüz Etti!! Mahkemede Şok..

Mahkemede açığa çıktı! 17 yaşındaki kız hamile



İngiltere'nin Birmingham şehrinde yaşanan olayda, 10 adamın 17 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.



Mahkemeye yansıyan olayda, 17 yaşındaki kızın hamile olduğu ve bebeğin babasının 32 yaşındaki Sarfraz Riaz olduğu iddia edildi. Kıza cinsel istismarda bulunan 10 erkeğe, kız ile iletişim kurma ve tanımadıkları kızlara yaklaşmama yasağı kondu.



Mahkeme başkanının yayın yasağını kaldırmasıyla açığa çıkan detaylar ise kızın yaşadığı istismarın boyutlarını gözler önüne serdi.



Kıza cinsel istismarda bulunduğu ve kızı hamile bıraktığı iddia edilen Sarfraz Riaz, tüm suçlamaları reddetti. Başka bir cinsel saldırısı suçundan hapis yatıyor olan Sarfraz Riaz, hırsızlık, ırkçı saldırı ve uyuşturucu dahil olmak üzere 14 suçtan mahkum bulunuyor.



İsmi açıklanmayan kızın ise zor bir çocukluk geçirdiği belirtildi. Evden sık sık kaçan kızın, 13 yaşında 6 gün boyunca kayıp olduğu açığa çıktı. Kendini küçük yaşlardan itibaren tehlikeye atan kızın, pek çok Asyalı erkeğin bulunduğu arabalara girip çıktığı da ifade edildi. Yargıç kızın, polis tarafından otel odalarında ve erkeklerin olduğu araçlarda bulunduğunu belirtti.



Yargıç, cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 10 adam hakkında yeterli delil olmadığını belirtti, ancak kızı korumak için 10 adamın kız ile herhangi bir şekilde iletişim kurmasını yasakladı.



Yargıcın ceza koyduğu isimler şöyle: Mohammed Anjam, Omar Ahmed, Naseem Khan, Mohammed Javed, Shah Alam, Sajid Hussain, Rahman Aziz, Imran Uddin, Mansur Ahmed ve Sarfraz Riaz.