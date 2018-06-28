10 Binden Fazla Çocuk Şiddet Kurbanı



BM, 2017 yılındaki silahlı çatışmalarda en az 10 bin çocuğun öldürüldüğünü ya da sakat kaldığını açıkladı. New York'ta açıklanan rapora göre çocuklara işlenen 21 bin dolayındaki suç arasında, cinsel şiddet, okul ve hastane saldırıları ile çocukların asker olarak kullanılması da bulunuyor.



Raporda, suçların 6 bin kadarının, Myanmar, Suriye ve Yemen'in de aralarında bulunduğu ülkelerin hükümet kuvvetleri, 15 bininin ise diğer silahlı gruplar tarafından işlendiği kaydedildi. Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar raporunda Suriye'deki 2 bin 896 çocuğun suç kurbanı olduğu, Myanmar, Irak, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Kongo'da da çocuklara işlenen suçların arttığı belirtiliyor. Silahlı gruplar tarafından kaçırılan ya da cinsel saldırıya uğrayan çocuk askerlerin sayısında da artış kaydedildi.



