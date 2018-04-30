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1 milyon takipçisi var ama gerçeği öğrenen şaşkına dönüyor

Son dönemlerin en popüler sosyal medya uygulamalarından biri hiç kuşkusuz Instagram. Görsel odaklı bu paylaşım mecrasında ise son dönemde Miquela isimli bir kullanıcı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 1.1 milyonu aşkın takipçisi olan Miquela sıradan insanlar gibi hem havalı hem de arkadaşlarıyla birlikte fotoğraflar paylaşıyor. Fakat Miquela hakkındaki gerçeği öğrenen Instagram kullanıcıları şaşkına döndü.

1 milyon takipçisi var ama gerçeği öğrenen şaşkına dönüyor

Son dönemlerin en popüler sosyal medya uygulamalarından biri hiç kuşkusuz Instagram. Görsel odaklı bu paylaşım mecrasında ise son dönemde Miquela isimli bir kullanıcı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 1.1 milyonu aşkın takipçisi olan Miquela sıradan insanlar gibi hem havalı hem de arkadaşlarıyla birlikte fotoğraflar paylaşıyor. Fakat Miquela hakkındaki gerçeği öğrenen Instagram kullanıcıları şaşkına döndü.

30 Nisan 2018 Pazartesi 00:56
1 milyon takipçisi var ama gerçeği öğrenen şaşkına dönüyor

Sosyal medya kullanıcılarının aktif olarak kullandığı mecralardan en önemlilerinden biri Instagram. Her gün milyonlarca insanın paylaşımda bulunduğu Instagram’da son dönemde Miqueala rüzgarı esiyor. Yaklaşık 1.1 milyon takipçisi olan Miquela sıradan bir genç gibi fotoğraflar paylaşıyor. Bazen tek başına bir moda dergisine poz veriyormuş gibi görüntülenen Miquela bazen de arkadaşlarıyla buluştuğu zaman çekilmiş kareleri paylaşıyor.

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genc-instagram

Fakat Miquela’nın bir sırrı var ve bunu öğrenenler şaşkına dönüyor. Güzel kareler paylaşan Miquela aslında gerçek bir insan değil. Silikon Vadisi’nde kurulan Brud isimli girişimin bir ürünü olan Miquela, aslında sanal bir karakter. Hiper gerçekçi bir tarzda tasarlanan ve geliştirilen Miquela herkesi şaşkına çeviriyor. Yapay zekayla desteklenen Miquela, “Instagram her şey. Bence artık önemli olan görsellik ve bence bu bizim kültürümüz. Instagram eğlenceli bir platform ve arkadaşlarımla sohbet edebiliyorum” yorumunu yaptı.

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