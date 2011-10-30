1 milyon dolarlık kelle avı!

Suudi Arabistan'da kraliyet ailesinin bir üyesi, Filistinli mahkumların takası için İsrail askeri yakalayanlara 1 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.



Dolar milyarderi Prens Elvelid bin Talal'ın kardeşi olanHalid bin Talal, kraliyet ailesinin televizyonu El Dalel'e yaptığı açıklamada, İsrail askeri yakalayacaklara 100 bin dolar ödül vadeden Suudi Arabistan'ın önemli din adamı Şeyh Aved El Karani'yi İsrail'in tehdit etmesi üzerine bu kararı aldığını söyledi.



İsrail, Gazze'de 5 yıldır Hamas'ın elindeki İsrail askeri Gilad Şalit'in serbest bırakılması için 1000'den fazla Filistin mahkumun İsrail cezaevlerinden tahliye edilmesini kabul etmişti.