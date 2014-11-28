1 Milyon 194 Bin 380 Ampulle Aydınlatma Rekoru

1 MİLYON 194 BİN 380 AMPULLE YENİ BİR REKOR KIRILDI

Avustralya'nın başkenti Canberra'da geçen yıl evini 500 binden fazla ışıkla süsleyerek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren David Richards, bu yıl da Canberra kent merkezinde yaklaşık 1 milyon 2 yüz bin ampul kullanarak yeni bir rekora imza attı.

Richards ailesi ile gönüllüler, uzmanlar, mimarlar ve mühendislerin aylar süren çalışması sonucunda, Canberra kent merkezindeki Petrie Plaza ve kaldırıma kurulan Noel ışıklandırmasında, 1 milyon 194 bin 380 ampul kullanıldı.

Rekortmen aile, 2001 yılında 331 bin 38, geçen yıl da 502 bin 165 ampulle rekor kırmıştı.

Canberra'da kurulan ve dünya rekoru getiren Noel ışıklandırmasından elde edilecek bağışlar, uyurken bilinmeyen nedenlerle hayatlarını kaybeden bebek ve çocuk ölümlerini araştıran SIDS and Kids adlı kuruluşa verilecek.

Yaptıkları çalışmalarla şu ana kadar 200 bin dolar bağış toplayan avukat David Richards, 2002 yılında yaşadıkları acı kayıptan sonra SIDS and Kids adlı kuruluştan kendilerine ve ailelerine çok önemli destek geldiğini belirterek ''Biz sadece bize verilen destek için bir şeyleri geri vermek istiyoruz'' dedi.

Yeni yıla kadar açık olacak Noel ışıklandırmasında, 22 ton malzemeyle 120 kilometre elektrik kablosunun kullanıldığı ve yüzlerce kişinin gönüllü olarak çalıştığı belirtildi.