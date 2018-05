1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü'nde Filistinli İşçilerin Dramı!

İsrail'de çalışan Filistinli işçiler, her gün sınır kapılarında saatlerce bekletilmek ve ayrıntılı aramalardan geçirilmek suretiyle bir takım aşağılanmalara maruz bırakılıyor.



Tüm dünyada kutlanan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nde gözler bir kez daha İsrail'de çalışan Filistinli işçilerin maruz bırakıldığı hak ihlallerine çevrildi.



İşgal altındaki Batı Şeria'dan çalışmak için İsrail'e geçmek zorunda olan yaklaşık 92 bin Filistinli işçi her gün sınır kapılarında saatlerce bekletilmek ve ayrıntılı aramalardan geçirilmek suretiyle bir takım aşağılanmalara maruz kalıyor.



AA ekibi Filistinli işçilerin yaşadığı sıkıntılara tanıklık etti

AA ekibi, sabahın ilk ışıklarından itibaren işlerine gitmek üzere Kalkiliyye ile İsrail arasındaki Ayal Sınır Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturan Filistinli işçilerin yaşadığı sıkıntılara tanıklık etti.



"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"ne ilişkin düşüncelerini paylaşan Filistinli işçiler, adından başka bayrama dair hiçbir şey bilmediklerini söyledi.



"İŞVEREN SÖMÜRÜSÜ"



"Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte evlerimizden çıkıyoruz. Sınır kapılarında her gün en az bir iki saat bekletiliyoruz ve aşağılayıcı bir aramaya maruz kalıyoruz." diyen 43 yaşındaki Usame Naci, yaşadıkları sıkıntının sınır kapısında gördükleri muamele ile sınırlı kalmadığını, çalıştıkları yerlerde de işveren sömürüsü olduğunu belirtti.



"BAZI GÜNLER SINIRI GEÇMEK İÇİN 3 SAAT BEKLEDİĞİMİZ OLUYOR"



İnşaat sektöründe çalışan 49 yaşındaki Midhat Subhi de Filistinli işçilerin İsrail sınır kapılarında her gün türlü aşağılanmalara maruz bırakıldığını dile getirdi.



Subhi şunları söyledi:



"Bazı günler sınırı geçmek için 3 saat beklediğimiz oluyor. Aşağılayıcı bir kontrol var. Işınlarla çalışan aletlerden geçiyoruz. Bazılarımız İsrail polisleri tarafından fiziksel aramaya tabi tutuluyor. Batı Şeria'da iş imkanı bulamıyoruz, çalışmak için İsrail'e gitmeye mecburuz."



İSRAİL'DE 92 BİN FİLİSTİNLİ İŞÇİ ÇALIŞIYOR



Filistin Merkezi İstatistik Kurumu verilerine göre İsrail'de 20 bini Yahudi yerleşim birimlerinde olmak üzere 92 bin Filistinli işçi çalışıyor.



Filistin'de ise 333 bini Batı Şeria'da, 221 bini Gazze'de olmak üzere yaklaşık 600 bin işçi bulunuyor.