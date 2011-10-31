1 Kasım 2011 Gündemi

New York Zirvesi ..BM Genel Sekreter’i Ban’ın zirve sonucuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor…Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu olağanüstü toplanacak...Ticaret Odası, çevre temizliğine duyarlılığı artırmak için Başbakanlık kavşağında etkinlik düzenleyecek... “Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri” konulu uluslararası sempozyum başlayacak...

New York Zirvesi ..BM Genel Sekreter’i Ban’ın zirve sonucuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor…

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), çevre temizliğine duyarlılığı artırmak için Başbakanlık kavşağında etkinlik düzenleyecek (07.30-09.00)

Kaza Mahkesi Başkanlığı’na atanan Bahar Saner ile Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına atanan Nüvit Gazi, Yüksek Adliye Kurulu’nda yemin edecek (09.00)

“Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri” konulu uluslararası sempozyum YDÜ Kütüphanesi 4 numaralı salonda başlayacak (09.00)

Çalışma Bakanı Şerife Ünverdi, DAÜ Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Altınay’ı kabul edecek (09.00)

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu olağanüstü toplanacak. Genel Kurul’un gündeminde Sosyal Güvenlik, Sosyal Sigortalar ile İhtiyat Sandığı yasalarında değişiklik öngören tasarılar var (10.00)

Temel Eğitimlerini tamamlayan itfaiyecilerin mezuniyet töreni Yeniceköy Polis Okulu’nda yapılacak (10.00)

Gülin Küçük, Devlet Hastanesi Nükleer Tıp bölümünü ziyaret edip malzeme bağışlayacak (11.00)

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