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Süt Dişi Çekilir mi?

Süt Dişi Çekilir mi?

13 Şubat 2016 Cumartesi 19:38
Süt Dişi Çekilir mi?
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Süt Dişi Çekilir mi?

Dentapolitan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Çocuk Diş Hekimliği Ve Pedodonti Uzmani Dr. Banu Kürkçü, süt dişi ile karıştırılan 6 yaş dişlerindeki önemsenmeyen çürüğün tedavi ettirilmemesi sonucunda ciddi enfeksiyonlarla karşılandığını ifade etti. Uz. Dr. Banu Kürkçü, 6 yaş dişleri sürer sürmez yapılacak basit ve maaliyet bakımından diğer tedavilere göre daha ucuz olan fissur örtücü uygulamaları ile dişleri korumanın çok kolay olacağını belirtti.
“Süt dişi değil mi çekelim gitsin hocam nasıl olsa düşmeyecek mi?” cümlesinin meslek yaşantısında en sık duyduğu cümlelerden biri olduğunu söyleyen Dr. Kürkçü, "Ağrı ya da yüzdeki şişlik nedeniyle son çare olarak muayeneye getirilen bir çocuk ve ailesine bu dişin ne kadar değerli olduğuna inandırmaya çalışan bir doktor” senaryosunun hemen hemen tüm pedodonti uzmanlarının günlük rutinlerinde karşılaştıkları bir durum olduğunu belirtti.

"Süt Dişinin Çekim Kararı Klinik ve Radyolojik Muayenenin Sonunda Verilmeli" 21. yüzyılda bilimin ve teknolojinin bu kadar ilerleyip üretilen yeni materyaller ile tedavi seçeneklerinin her yıl bir öncekine göre daha da arttığını söyleyen Dr. Kürkçü, süt dişinin çekim kararı detaylı klinik ve radyolojik muayenenin sonunda başka çarenin olmadığı durumda verilmeli, çekim gerçekleştikten sonra ise alttaki dişe gerekli olan mesafenin korunması için yer tutucuların yapılması gerektiğini belirtti. Çekim sayısı ve bulunduğu bölge göz önüne alındığında hastalara sabit ya da hareketli yer tutucuların yapılabileceğine değinen Uz. Dr. Banu Kürkçü, “her süt dişi altındaki daimi diş için yol göstericidir, daimi dişlere rehberliğinin yanısıra, yeterli özen gösterilmeyen süt dişleri, beslenme , konuşma ve estetik için de gereklidir bu sebeple ilk seçenek çekim olmamalıdır " şeklinde konuştu.

"Süt Dişinin Erken Çekimi Altındaki Daimi Dişin Gömülü Kalmasına Neden Olabilir" Dr. Kürkçü, " Aileleri tarafından süt dişi ile karıştırılan 6 yaş dişlerindeki önemsenmeyen çürüğün tedavi ettirilmemesi sonucunda ciddi enfeksiyonlarla karşılaşıp bazı durumlarda bu dişlerin çekimine karar vermek zorunda kalıyoruz. O zaman tüm çiğneme sisteminin dengesini bozuluyor ve devreye birden fazla uzmanlık alanı ilgilendiren yüksek maliyetli tedavi prosedürleri ile uyumu sağlamaya çalışıyoruz. Bazen de 6 yaş dişinin destek aldığı süt ikinci azıların vaktinden önce çekilmesi durumunda daimi diş kayarak sürüyor ve bunun sonucunda çekilen süt dişinin altındaki daimi diş ya gömülü kalıyor ya da farklı konumda sürebiliyor. Bu da ileride ciddi ortodontik sorunlara sebep olabiliyor. Oysaki süt dişleri sürdükten sonra yapılacak düzenli diş kontrolleri ve koruyucu uygulamalar ile bu sorunların önüne geçebiliriz.” dedi.

Dentapolitan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Çocuk Diş Hekimliği Ve Pedodonti Uzmanı Dr. Banu Kürkçü “Sonuç olarak diş çekimi hiç bir zaman ilk tercih değildir. Yapılacak basit koruyucu uygulamalar ve dolgular ile çocuğun ağız bütünlüğünü korumak ve aileleri bilinçlendirip doğru yönlendirmek tüm diş hekimlerinin öncelikli görevleri arasında olmalıdır". dedi.

 
Son Güncelleme: 13.02.2016 21:41
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