Viagranın Papucunu Dama Atacak Buluş



Erkeklerin kabusunu bitiren tedavi Türkiye’de 40 yaş üstü erkeklerin yüzde 50'sinden fazlasında sertleşme sorunu görülüyor. Bu büyük problem artık şok dalga tedavisi ile son buluyor.







Sertleşme sorunu veya tıptaki ismiyle ‘erektil disfonksiyon’un, yaşam boyu her 2 erkekten birini etkileyen yaygın bir problem olduğunu belirten Ürolojik Cerrahi Derneği Başkanı ve İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Alıcı, "Cinsellik, insan hayatında biyolojik olarak üreme fonksiyonunun ötesinde, yaşam kalitesini etkileyen önemli bir unsurdur. Bu nedenle cinsellik ile ilgili yaşanan sorunlar sosyal ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu konu ara sıra karşılaşılan sertleşme sorunundan tamamıyla yitirilen sertleşme fonksiyonuna kadar uzanan geniş bir yelpazeyi içerir. Çoğu erkek hayatının belli bir döneminde, özellikle stres altındayken veya ciddi bir hastalık geçirdiği zamanlarda sertleşmeyle ilgili sorunlar yaşar" diye konuştu.



Vücut dışından uygulanan düşük yoğunluklu şok dalgası (LSW) Tedavisi, vücudun doğal iyileşme mekanizmalarını harekete geçirdiğini söyleyen Alıcı, "Hücre düzeyinde uyarılarla dokuda yeni damar oluşumunu sağlayarak kanlanmayı arttırmaktadır. Bu yeni yöntemle erkeklerin korkulu rüyası olan sertleşme problemi kısa sürede, yan etkisiz tedavi edilebilmektedir" ifadelerini kullandı.



Son teknolojik gelişmelerin, tıbbın birçok alanında olduğu gibi erektil disfonksiyon tedavisinde de yeni gelişmeleri beraberinde getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Alıcı, daha önce kullanılan tedavilerin yanısıra non-invaziv yeni bir tedavi metodu olan Linear Şok Dalga Tedavisi’nin bu tür şikayeti olan hastalar için önemli bir gelişme olarak kabul edildiğini söyledi.



Yetersiz kanlanma (vasküler) kaynaklı tüm sertleşme problemlerinde etkili olan bu yöntemle, hafif ve orta dereceli hastalarda başarının %80’in üzerinde, ağır derece hastalarda ise başarının %60'ın üzerinde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alıcı, bu işlem için düşük yoğunluklu şok dalgalarından yararlanıldığını ifade ederek şöyle devam etti:



“Bu teknoloji, erektil disfonksiyon olan hastaların tedavisinde en yeni yöntemdir. Sistem ile ilgili bölgeye sadece bir noktadan en etkili uygulamanın yapılabilmesi için geliştirilmiştir. Daha önceden beri kullanılan tedavi sistemlerinde, şok dalgaları üreten cihazların fokal şeklindeki odak noktasına karşın, bu yeni LSWT Sistemi hedef organ boyunca tek uygulama noktasından bir seferde 70 mm uzunluğunda geniş bir alanda terapötik etki sağlamaktadır. Damarsal nedenli sertleşme problemi önemli bir hasta grubunda görülmektedir ve bunlar arasında en büyük grup şeker hastaları ve koroner damar hastalarıdır. İlaç tedavisinin bilinen yan etkileri ve ters etkilerine ilaveten koroner kalp hastalarındaki riskleri, önceden planlama gereği ve ilaca bağımlılık gibi nedenlerden ötürü hastaların %50'si ilaç kullanmayı bırakmaktadır. Ayrıca LSWT tedavisinin, ilaçlara yanıt vermeyen iğne ve protez tedavisine yönlendirilmiş olan ağır sertleşme problemi olan hastaları da ilaçlara cevap verir hale getirdiği gösterilmiştir. Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi (LSWT) 2000 yılından beri kardiyoloji alanında iskemik doku tedavisinde başarı ile kullanılmakta, kalpte az kanlanan iskemik dokuda kanlanmayı artırmaktadır. Önce yansıtılıp sonra odaklanarak uygulanan LSW dalgaları kalpte olduğu gibi erkek cinsel organında da ince yeni damarların oluşumuna yol açarak, organda kanlanmayı artırmakta ve böylelikle başarılı sertleşme yeniden sağlanmaktadır. Ayrıca, özellikle şeker hastalarında diyabetik ayak ve iyileşmeyen yaralara da yine aynı yöntemle tedavi uygulanmaktadır”



TEDAVİ İLE KISA SÜREDE İYİLEŞME MÜMKÜN



Linear özelliği sayesinde sadece 4 bölgeye uygulanarak, hastaların sadece 4 hafta boyunca ve 4 seans olarak yapılan tedavi süresinde iyileşme sağlamakta olduğunu belirten Prof. Dr. Alıcı, tedavinin hiçbir cerrahi müdahale ve girişim olmadan, ilaç kullanımına gerek duyulmadan yapıldığını söyleyerek şöyle devam etti:



“Tedavi sırasında ve sonrasında bugüne kadar bildirilen bir yan etki olmamıştır ve her seans sonrasında hastalar günlük hayatlarına dönmektedir. Tedavi olan hastalar, ikinci haftadan sonra iyileşme gösterdiklerini ve tedavi bitiminden 1 ay sonra daha iyi yanıt aldıklarını belirtmektedir. Kalıcı etki ise, 4 seansın bitiminden itibaren, yeni damarların oluşumuyla gerçekleşmektedir. Dünyada son 2 yıldır klinik kullanıma giren bu LSWT tedavisi ile hastalarda elde edilen başarının 2 senedir devam ettiği gösterilmiştir”