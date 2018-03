Sevgiliniz Porno Bağımlısı Mı?



Porno bağımlılığı cinsel terapistlere en çok başvurulan konulardan biri! Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği cinsel terapistleri; porno bağımlılığı ve çözüm yollarını anlattı. İşte çok çarpıcı başlıklar...



Akıllı cep telefonları, internet, whatsapp, instagram, twitter, MSN ve facebook gibi sosyal medya araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte internet başında geçirilen vakit her geçen gün artıyor. Bu durum insanların cinselliği internette daha çok aramasına yol açıyor. Kültüre, aile değerlerine, ilişki standartlarına, konuşulan dile, cinsel ve romantik ilişkilere nüfuz eden ve günümüzün sosyal vebası olarak görülen pornografi; çoğu zaman zararsız bir eğlence olmasına rağmen, insanlar üzerinde ciddi negatif etkiler yaratabiliyor. Çünkü erkekler zamanla kadınlara yakın olma yetilerini kaybedebiliyor ve gerçek bir kadınla birlikte olunca endişe yaşayabiliyor.



Kadınlar da pornoyu daha çok erkeklere ait bir şey olarak kabul ediyor ve birlikte oldukları erkeğin kendileri yerine pornoya vakit ayırmasından çok fazla rahatsızlık duyuyor ve değersizlik hissediyorlar, kendilerini sanal ortamdaki kadınların vücutları ve performanslarıyla kıyaslıyorlar, erkeklere çekici gelme kabiliyetlerini yitirmekten korkuyorlar ve genelde de korktukları başlarına geliyor. Yani birçok ilişki pornografinin dayanılmaz ağırlığı altında eziliyor ve zamanla yıkılıyor.



PORNO SEYRETMEK HASTALIK MIDIR?



Porno bağımlığı hakkında bilgi veren CİSED Genel Sekreteri Psk. Serap Güngör; "Porno filmler fantezi aracı olarak kullanılabiliyor ve çiftin cinsel hayatını renklendirebiliyor. Bu açıdan ele alındığında porno film izlemek bir hastalık değil... Hatta zaman zaman kişi cinsel ilişki kurmak yerine, porno izleyerek kendini tatmin etmeyi tercih edebilir ya da cinsel hayatına renk katmak için porno filmi bir fantezi aracı olarak kullanabilir, belli bir dozda olduğunda bunun sakıncası yok... Ancak kişi tüm vaktini internet başında geçirmeye başladıysa, tek başına kalmayı tercih edip odasından çıkmaz hale geldiyse, partneriyle ya da çocuklarıyla iletişimi çok azaldıysa, partneriyle seks yapmayı bıraktıysa, mastürbasyonu cinsel ilişkiye tercih etmeye başladıysa, sosyal hayattan koptuysa ve hatta işini bile aksatır duruma geldiyse bağımlılığa varan bir davranış bozukluğundan söz edilebiliyor" dedi.



ERKELERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR...



Porno bağımlılığının erkeklerde daha sık görüldüğüne dikkat çeken CİSED Genel Başkanı Psikoterapist Cem Keçe; "Porno bağımlılığı genel olarak erkeklerde daha fazla görülüyor. Çünkü erkeklerde ergenlikten itibaren porno film izleyerek mastürbasyon yapmak olağan bir davranış olarak görülüyor. Erkekler daha çok görsel olarak ve çıplaklıktan uyarılırken, kadınlar ise hayal ve fanteziler yoluyla uyarılıyor. Çekingen, insanlarla kolay ilişki kuramayan, kadınlarla iletişim kurma konusunda yeterli becerilere sahip olamayan, cinselliği ve cinsel performansı gözünde çok büyüten ve penis boyunu takıntı haline getiren erkekler, kadınlardan uzaklaşıp pornoya yönelebiliyor. Ayrıca erkekler pornoyu gerçek dünyadan bir kaçış yöntemi olarak da kullanabiliyor, iş hayatında ya da evlilik ilişkisinde yaşadığı sorunlarla yüzleşmemek için kendine sanal bir dünya yaratabiliyor" dedi.



NE YAPMAK GEREKİYOR?



Porno bağımlılığından kurtulmanın mümkün olduğunu ifade eden CİSED Genel Başkan Yardımcısı Dr. Yasemin Yıldız; "Kişinin kendini ayıplaması veya cezalandırması, kendinden nefret etmesi yerine, porno bağımlılığından kurtulmak için ilk önce sorunun varlığını kabullenmesi, eski alışkanlıklar yerini yeni ve sağlıklı alışkanlıklar kazanılabileceğini fark etmesi, sıkılma, acıkma, yalnızlık gibi pornografiye iten durumları not etmesi ve pornografiye erişimi ortadan kaldırması gerekiyor. Bunun için eldeki yazılı ve görsel porno arşivini yok etmek, internet üzerinden erişimi engellemek, porno izlenen zamanları dolduracak türden hobiler ve uğraşılar edinmek, gönüllü toplum hizmetlerine katılmak, spor yapmak, müzik dinlemek, doğa ile baş başa olmak, aileyle ve dostlarla keyifli vakit geçirmek, özgüveni artırıcı etkinliklere katılmak önem taşıyor. Tüm bunlara rağmen sorun hala devam ediyorsa profesyonel destek almak, bir terapiste başvurmak gerekiyor" dedi.



PORNO BAĞIMLILIĞI TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?



Porno bağımlılığının tedavisinde cinsel terapi ve medikal tedavi birlikte kullanıldığını söyleyen CİSED Genel Sekreteri Psk. Serap Güngör; "Öncelikle sorunun neden kaynaklandığının bulunması gerekiyor. "Kişi hangi kişilik özelliğinden ya da hangi ihtiyaçtan dolayı pornoya yöneldi?" sorusunun yanıtı aranıyor. Erkeğin sorunu kabul edip tedaviye gelmesi zaman alabiliyor. Bu nedenle doğrudan porno bağımlılığı sorunu ile tedaviye başvurmak yerine depresyon ya da hayattan zevk alamama gibi sorunlarla tedaviye başvuruluyor. Porno bağımlılığı partner ilişkisini zedeliyor ve çoğu birlikteliğin sona ermesine yol açıyor. Bu nedenle tedaviye erken başvurulması önem taşıyor. Porno bağımlılığının nedenine göre, bireysel psikoterapi, medikal tedavi, cinsel terapi ve çift terapisinden hangilerinin uygulanması gerektiğine karar veriliyor" dedi.



AZI KARAR ÇOĞU ZARAR!



Porno izleminin azının karar, çoğunun zarar olduğunu söyleyen CİSED Genel Başkanı Psikoterapist Cem Keçe; "Aşırı pornografik yayın seyretmek beynin sinirsel yollarını yeniden oluşturarak, daha önce uyarı veren sahnelerin ve davranışların zamanla uyarı veremez bir hale gelmesine yol açabiliyor. Çift zamanla cinsel deneyimlere karşı duyarsızlaşabiliyor. Porno materyallerindeki çekici kadınları gören erkek eşini beğenmeyebiliyor ve zamanla ondan uzaklaşabiliyor. Aşırı beklentinin yarattığı performans anksiyetesi de (başaramama korkusu) cinsel ilişkiye girememe ve cinsel isteksizlik gibi cinsel sorunların, depresyon, kaygı bozuklukları ya dayetersizlik hissi gibi psikolojik problemlerin ortaya çıkmasına yol açabiliyor" dedi.



KADINLAR ŞİKAYETÇİ...



Kadınların pornodan rahatsız olduğunun altını çizen CİSED Genel Başkan Yardımcısı Dr. Yasemin Yıldız; "İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte porno bağımlılığı gibi teknolojinin getirdiği yeni davranış bozuklukları ortaya çıkıyor. Özellikle kadınların, 'Partnerim benimle ilgilenmiyor!', 'Partnerim bütün vaktini internet başında porno izleyerek geçiriyor!', 'Partnerim cinsel açıdan bana yaklaşmak yerine mastürbasyon yapmayı tercih ediyor ve gitgide benden uzaklaşıyor!' gibi şikâyetleri her geçen gün artıyor. Bu durum ilişkileri temelden sarsıyor. Öncelikle "Bağımlılık nedir?" sorusuna açıklık getirmek gerekiyor. Bağımlılık; bir kişiye ya da nesneye duyulan karşı konulamaz bir istek, bir nevi onsuz olamama hali olarak biliniyor. Eğer durum kişinin kontrolünden çıkıyorsa ve artık kişi iradesi dışında davranmaya başlıyorsa, bir bağımlılık durumundan söz edilebiliyor" dedi.

Son Güncelleme: 24.01.2016 21:13