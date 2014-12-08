Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Seks Sırasında En Çok Dinlenen 20 Şarkı

Londra Üniversitesi'nde görevli müzik psikoloğu Dr.Daniel Müllensiefen'in 2012 yılında Spotify için yaptığı araştırmaya göre

Seks Sırasında En Çok Dinlenen 20 Şarkı

Londra Üniversitesi'nde görevli müzik psikoloğu Dr.Daniel Müllensiefen'in 2012 yılında Spotify için yaptığı araştırmaya göre

08 Aralık 2014 Pazartesi 19:15
Seks Sırasında En Çok Dinlenen 20 Şarkı
banner238

Seks Sırasında En Çok Dinlenen 20 Şarkı
Londra Üniversitesi'nde görevli müzik psikoloğu Dr.Daniel Müllensiefen'in 2012 yılında Spotify için yaptığı araştırmaya göre seks sırasında en sık dinlenen müzik Dirty Dancing filminin soundtrack albümü çıktı


Araştırmaya temel oluşturan ankete, yaşları 18 ve 91 arasında değişen 2000 kişi katıldı. Yüz yüze yapılan görüşmelerde eşit sayıda kadın ve erkek hazır bulundu.

Dr.Müllensiefen, Dirty Dancing‘in açık ara birinci sırada çıkmasında hem kadın, hem de erkek katılımcıların film ile ilgili güzel anılarının olmasının önemli bir faktör olduğunu ifade etti. Araştırmaya göre katılımcılar sadece karşı tarafı etkilemek için değil, ortamda kendilerini rahat hissetmek ve havaya girmek için de Dirty Dancing‘i öncelikli olarak tercih ediyor.

Araştırmanın bir diğer sonucu da, katılımcıların %40’ının seks yaparken müzik dinlemenin onlara daha fazla keyif verdiğini söylemeleri oldu. Dr.Müllensiefen bu sonucun normal olduğunu ve daha önce yapılan nörolojik araştırmalarda müziğin insan beyninde seks, yiyecek ve keyif verici maddelerle aynı bölgeyi uyardığının bilindiğini ifade etti.

İŞTE ARAŞTIRMA SONUCUNDA OLUŞAN 20 ŞARKILIK LİSTE

1. Dirty Dancing – Time of my Life (soundtrack albümden herhangi bir parça)

İlk Aşk, İlk Dans (Dirty Dancing) - Time of my Life / Final Dansı

1980'li yılların önemli filmlerinden biri sayılabilecek yapım, 1988'de en iyi şarkı dalında Oscar ödülünü “The Time of My Life” şarkısıyla kazanmıştı.

2. Marvin Gaye – Sexual Healing

3. Ravel – Bolero

4. Berlin – Take My Breath Away

5. Barry White – You`re The One I Need (Tüm koleksiyon)

6. Marvin Gaye – Lets get it on

7. Righteous Brothers – Unchained Melody

8. Celine Dion – My Heart Will Go On

9. Serge Gainsbourg – Je T`aime

10. Whitney Houston – I Will Always Love you

11. Aerosmith – Don`t Want To Miss A Thing

12. Kings Of Leon – Sex On Fire

13. Rodgers & Hammerstein – Sound of Music

14. Tchaikovsky – 1812 Overture

15. Grease – Grease soundtrack

16. Donna Summer – I Feel Love

17. Boys To Men – I’ll Make Love To You

18. ABBA – Mama Mia

19. Tom Jones – Sex Bomb

20. Star Wars – Soundtrack (soundtrack albümden her hangi bir parça)  

Son Güncelleme: 08.12.2014 19:17
Anahtar Kelimeler:
Seks Sırasında En Çok Dinlenen 20 Şarkı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinsel arzu ayak bileğinden başlıyor!
Cinsel arzu ayak bileğinden başlıyor!
Seks için en ideal yaş: 64-66
Seks için en ideal yaş: 64-66
Cinsel ilişki esnasında çorap giyerseniz…
Cinsel ilişki esnasında çorap giyerseniz…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim