Seks Sırasında En Çok Dinlenen 20 Şarkı

Londra Üniversitesi'nde görevli müzik psikoloğu Dr.Daniel Müllensiefen'in 2012 yılında Spotify için yaptığı araştırmaya göre seks sırasında en sık dinlenen müzik Dirty Dancing filminin soundtrack albümü çıktı





Araştırmaya temel oluşturan ankete, yaşları 18 ve 91 arasında değişen 2000 kişi katıldı. Yüz yüze yapılan görüşmelerde eşit sayıda kadın ve erkek hazır bulundu.



Dr.Müllensiefen, Dirty Dancing‘in açık ara birinci sırada çıkmasında hem kadın, hem de erkek katılımcıların film ile ilgili güzel anılarının olmasının önemli bir faktör olduğunu ifade etti. Araştırmaya göre katılımcılar sadece karşı tarafı etkilemek için değil, ortamda kendilerini rahat hissetmek ve havaya girmek için de Dirty Dancing‘i öncelikli olarak tercih ediyor.



Araştırmanın bir diğer sonucu da, katılımcıların %40’ının seks yaparken müzik dinlemenin onlara daha fazla keyif verdiğini söylemeleri oldu. Dr.Müllensiefen bu sonucun normal olduğunu ve daha önce yapılan nörolojik araştırmalarda müziğin insan beyninde seks, yiyecek ve keyif verici maddelerle aynı bölgeyi uyardığının bilindiğini ifade etti.



İŞTE ARAŞTIRMA SONUCUNDA OLUŞAN 20 ŞARKILIK LİSTE



1. Dirty Dancing – Time of my Life (soundtrack albümden herhangi bir parça)



İlk Aşk, İlk Dans (Dirty Dancing) - Time of my Life / Final Dansı



1980'li yılların önemli filmlerinden biri sayılabilecek yapım, 1988'de en iyi şarkı dalında Oscar ödülünü “The Time of My Life” şarkısıyla kazanmıştı.



2. Marvin Gaye – Sexual Healing



3. Ravel – Bolero



4. Berlin – Take My Breath Away



5. Barry White – You`re The One I Need (Tüm koleksiyon)



6. Marvin Gaye – Lets get it on



7. Righteous Brothers – Unchained Melody



8. Celine Dion – My Heart Will Go On



9. Serge Gainsbourg – Je T`aime



10. Whitney Houston – I Will Always Love you



11. Aerosmith – Don`t Want To Miss A Thing



12. Kings Of Leon – Sex On Fire



13. Rodgers & Hammerstein – Sound of Music



14. Tchaikovsky – 1812 Overture



15. Grease – Grease soundtrack



16. Donna Summer – I Feel Love



17. Boys To Men – I’ll Make Love To You



18. ABBA – Mama Mia



19. Tom Jones – Sex Bomb



20. Star Wars – Soundtrack (soundtrack albümden her hangi bir parça)