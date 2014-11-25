Seks İçin En Doğru 7 Zaman



Daha fazla tatmin olduğunuz bir cinsel hayata sahip olmak için, ne zaman ne bekleyeceğinizi bilin...



Seksin daha uzun sürmesini istiyorsanız



Bunun için en iyi zaman bayramlar ve yılbaşlarıdır. Çünkü o günlerde çiftler işe gitmek zorunda değillerdir ve akıllarında iş sıkıntıları olmaz. Bu nedenle de bu tip bayramlar tadını çıkartacağınız, acelesiz ve doyurucu seks için idealdirler.



Cinsel düzeninizden çıkmak istiyorsanız



Birliktelikler uzadıkça, sekste yaratıcı olmak zorlaşır. Cinsel hayatınızı hareketlendirmek için alarmınızı gece 3’e kurun ve o saatte uyanarak partnerinizi seks için ayartın.



Mükemmel bir orgazm istiyorsanız



Kadınların en şiddetli orgazm oldukları zaman genellikle adet görmeden önceki günleridir.



Erkeğinizi deli etmek istiyorsanız



Fark ettiğiniz üzere erkekler güne ereksiyon halinde başlarlar. Bu nedenle, seks için, bütün gün beklemek yerine alarmınızı sabahları 10 dakika erkene kurarak, sabah ilk iş hızlı bir seks yapabilirsiniz. Bu onun çok hoşuna gidecektir.



Ağrıyı azaltmak istiyorsanız



Adet görmeden hemen önce seks yapmak regl sancılarınızı azaltacaktır.



Çılgın ve kuralsız seks istiyorsanız



Unutulmayacak, tutkulu bir sevişme için en iyi aylar Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Çünkü bu mevsimlerde açık havalarda kimseye fark ettirmeden seks yapmak çok daha kolaydır. Üstelik güvenli alanınızın dışında seks yapmanın getirdiği heyecan aklınızı başınızdan alır ve daha tutkulu olmanıza neden olur ve sonucu da çok daha fazla tatmin edici olur.



Yatakta kendinize güvenmek istiyorsanız



Spordan sonra kendinizi çok daha güvenli ve iyi hissedeceğiniz için yatakta da en çok güven sahibi olacağınız zaman spor sonrasıdır.