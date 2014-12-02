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Porno Filmlere İlginç Yasaklar!

Birleşik Krallık, sınırları içerisinde kaydedilen porno filmlere ilginç yasaklar getirdi.

Porno Filmlere İlginç Yasaklar!

Birleşik Krallık, sınırları içerisinde kaydedilen porno filmlere ilginç yasaklar getirdi.

02 Aralık 2014 Salı 22:26
Porno Filmlere İlginç Yasaklar!
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Porno Filmlere İlginç Yasaklar!

Birleşik Krallık, sınırları içerisinde kaydedilen porno filmlere ilginç yasaklar getirdi.

Birleşik Krallık, porno filmlere yeni standartlar getirmeye hazırlanıyor. Ülkede, 2003 yılında geçirilen İletişim kanunu gereğince ‘kadının zevk alması’na vurgu yapılmıştı.

Birleşik Krallık’ta geçerli olan ve filmler ile dizileri kapsayan 2014 İşitsel&görsel Medya Servisi Düzenlemesi bundan böyle porno filmleri de kapsayacak.

İşte Britanya’daki yeni düzenlemeye göre, porno filmlerde bulunması yasaklanan seks hareketleri:

1-Şaplak atmak

2-Sopayla dövmek

3-Hunharca kırbaçlamak

4-Şiddetle ilişkili herhangi bir obje sokmak

5-Fiziksel ve sözlü istismar

6-Seks sırasında bir başkasının üzerine işemek

7-Genital boşalma

8-Boğmak

9-Yüze oturmak

10-Kol sokmak

Açıklanan raporda, özellikle son 3 maddenin “hayatı riske sokan” hareketler olduğuna dikkat çekildi.

Porno sektörüne getirilen düzenlemeler, İngiltere ve Britanya’da insanların bu unsurları içeren porno filmleri izlememelerini garanti etmezken, en azından bu tip pornoların üretilmesinin önüne geçilecek.

İnternette sansüre karşı olan aktivistlerden Jerry Barnett, hükümetten gelen bu karara tepki gösterdi. Sansür karşıtları, “Zaten +18 sınırlaması olan yayınlar için neden yasak getiriliyor? İnsanlar tarafından oluşturulan ahlaki yargılar İngilizleri porno izlemekten alıkoymaya çalışılıyor” şeklinde konuştu.

Yasaklar arasında, kadınların geleneksel olarak zevk aldığı düşünülen birkaç maddenin sansürlenmesi ise özellikle dikkat çekti.

Independent’a konuşan ödüllü İngiliz yönetmen Erika Lust, “Nelerin tehlikeli ve nelerin aşağılayıcı olduğunun yanı sıra, nelerin insan doğasına uygun olduğunun düşünülmesi gerek. Düzenleme yapmaktan ziyade eğitim vermenin önemi hatırlanmalı” dedi. 

Son Güncelleme: 02.12.2014 22:27
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