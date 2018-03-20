Partnerinize Bu 3 Şeyi Söylerken Çok Dikkatli Olun

Cinsel iletişim çok zor bir konu. Çiftlerin hayatında bu kadar önemli yer tutan ancak neredeyse hiç konuşulmayan başka bir konu bulmak gerçekten güç.

Pek çok kişi cinsel konularda partnerine açılmak yerine düşünce ve duygularını içine atıp biriktirmeyi tercih ediyor. Çünkü konuya nereden nasıl giriş yapılacağı bile sıkıntılı.

Ama işte tam da bu nedenle bu duygu birikimi partnere kırıcı, üzücü, öfkelendirici mesajların yanlış anda, yanlış şekilde, yanlış kelime-vücut dili ve yüz mimikleriyle aktarılmasına yol açıyor.

Özellikle 3 konu var ki partnerinize söylerken çok çok dikkatli olmanız gerek:

1. Performans Yorumları: Erkekler için cinsel bölge boyut-hacimleri ile cinsel performans, kadınlar için de orgazmik süre, libido ve cinselliğe aktif katılım özellikle hassas konular. Bu konularda yapılan eleştiri, eski ilişkilerle veya okuduğunuz-duyduğunuz-varsaydığınız performanslarla kıyaslama ve suçlamalar çok uzun yıllar boyu bile devam eden eksiklik, yetersizlik hislerine ve performans endişesine yol açabiliyor. Bu durumda eşin eleştirileri sakince karşılaması ve hızlıca atlatması söz konusu olmuyor. Ciddi bir soğukluk, libido düşüşü ve performans kaybı oluşabiliyor.

2. Vücut İmajı: Kilo, vücut şekli, hijyen de çok dikkatle konuşulması gereken konular. Cinsellikte çekim için vücut imajı önemli bir konu ancak partneri motive ederek beğenilmeyen noktaları aktarmak kolay değil. Örneğin kadınlar için sekste nasıl göründükleri önemli ve bu konuda yapılan ciddi bir eleştiri orgazm sorununa bile yol açabiliyor.

3. Reddetme-Erteleme: Herkes her saniye seks modunda olamaz. Bu kadınlar için de erkekler için de geçerli. O anki sağlık durumu, hormonlar, stres seviyesi, günün nasıl geçtiği, ilişkideki gerginlikler vs libidoyu etkiliyor. Böyle durumlarda cinselliği ertelerken kırıcı, karşı tarafın muhtemel üzüntüsünü umursamayan, hatta öfkeli bir ton kullanmak uzun vadede partnerle arasında cinselliği kimin başlatacağı ve ne zaman-ne sıklıkta yaşanacağı ile ilgili ciddi bir çatışmaya dönüşebiliyor.

Benim önerim bu hassas konularda önce kendinizi dinlemeniz. Belki de dile getirmek, eleştirmek, ifade etmek istediğiniz konularda uzun süredir içinize attığınız kırgınlık, üzüntü, öfke, rahatsızlık hisleri var. Belki cinsellikte bir sebeple tatmin olamıyor ve bu yüzden eşinize açılırken sakin kalmakta zorlanıyorsunuz. Her ne sebeple olursa olsun partnerinizle kırıcı, öfkeli bir tonda konuşmak çok fayda getirmeyecektir. Peki eleştirdiğiniz konuyla ilgili bir çözüm öneriniz var mı? Önce sıkıntınızın tam nedenini düşünün ve onu sakin, çözüm odaklı, destek verici şekilde konuşmayı deneyin.