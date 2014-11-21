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Kalori Yakmanın En Seksi Yöntemleri

Hissettiğiniz tutku sadece kalp atışlarınızı hızlandırmayacak, aynı zamanda kalori yakmanızın da en zevkli şekli olacak...

Kalori Yakmanın En Seksi Yöntemleri

Hissettiğiniz tutku sadece kalp atışlarınızı hızlandırmayacak, aynı zamanda kalori yakmanızın da en zevkli şekli olacak...

21 Kasım 2014 Cuma 17:09
Kalori Yakmanın En Seksi Yöntemleri
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Kalori Yakmanın En Seksi Yöntemleri
Hissettiğiniz tutku sadece kalp atışlarınızı hızlandırmayacak, aynı zamanda kalori yakmanızın da en zevkli şekli olacak...



Gençken sevgilinizle dudaklarınız birleştikten ancak yarım saat sonra nefes almanın aklınıza geldiği zamanları düşünün. Bunu tekrar denemenizde fayda var diyor uzmanlar. Öpüşmek sadece tutkunuzu göstermenizin ve bir çift olarak bağınızı ispatlamanızın bir yolu değil, aynı zamanda yağlarınızı yakmanıza da yarıyor. “Bahsi geçen öpücük kuvvetli ve biraz da ön sevişme içeriyorsa, saatte 90 kalori bile yakamaya sebep olabilir” diyor Los Angeles menşeli seksolog ve Red Hot Touch adlı kitabın yazarı Jaiya Kinzbach.



Partnerinizle yakınlaşırken soyunma kısmına çok dikkat etmiyorsunuz muhtemelen, ama İtalyan bir araştırmacı bu konuyu masaya yatırmış ve bir kişinin soyunurken 8 ila 10 kalori arası yaktığını keşfetmiş.  Daha da büyüleyici olan, aynı araştırmacının bir erkeğin ağzı ile sutyen açma çabasının karşılığında 80 kaloriye yakın yaktığını keşfetmesi olmuş. Yani ön sevişmeye biraz striptiz ekleyerek hem sevgilinizi hem de yaktığınız kaloriler ile kendinizi şımartabilirsiniz.

Kim partnerinin yapacağı masaja hayır diyebilir ki? Ama eğer yapan olursanız, sevgilinizi memnun etmek dışında bir avantajınız daha olur: yanan kaloriler. Araştırmalara göre, iyi bir masaj yapmak kalp ritminizi yükseltip vücudunuzu kalori yakma moduna getirebilir. Ve bunun için hızlı ve sert bir masajdan değil, tam tersi daha yavaş ve derin hareketlerden geçiyor. “Yavaş hareketler sadece daha etkili olmakla kalmayacak sizin de kendi vücudunuzda farklı kasların çalışmasına sebep olacak” diyor Doktor Kinzbach ve ekliyor “ Bir masaj masası almanızı öneririm çünkü yaparken ayakta durmanız daha çok kalori yakmanıza sebep olacak.”

 Seksin iyi bir egzersiz sayıldığını duymuşsunuzdur; peki yarım saatlik performansın akşam yemeğinden sonra atıştırdığınız çikolatayı yakmaya yeteceğini biliyor muydunuz?

Seks esnasında çok kalori yakmak istiyorsanız mümkün olduğunca ateşli olduğunuzdan ve uzun sürdüğünden emin olun. Biraz inleme ve derin nefesler ise ekstra 18-30 kaloriye bedel diyor uzmanlar. Farklı pozisyonlar, özellikle de bayanların üstte olduğu durumlarda daha çok işe yarayacağı gibi orgazm olan kadınların olmayanlara göre daha çok kalori yaktığı da kanıtlanmış bilimsel bir gerçek.



Biraz ‘dirty dancing’ –kıyafetleriniz üzerinizde olsa dahi- sizin ve partneriniz için iyi bir egzersiz olabilir. Birlikte dans dersleri alan çiftlerin evde pratik yapması için de iyi bir bahane! Ayrıca: “Bilimsel araştırmalar göstermiştir ki herhangi bir aerobik egzersizinden sonra kadınlar daha kolay tahrik oluyor ve uyarılıyorlar” diyor Doktor Barbara Bartlik – New York’lu psikiyatrist ve seks terapisti. Yavaş dans etmek hoş ama birkaç sürpriz eklemelisiniz ki gerçekten işe yarasın; öpüşmek, ısırmak ve dokunmak gibi… Adımları sıklaştırmayı da unutmayın!



Sevdiğiniz insanla kıyafetlerinizi bile çıkarmadan oynaşmanın kalori yakmak için en iyi yol olduğunu biliyor musunuz? “Beklenti” diyor Dr. Carle, kalp atışlarınızı hızlandırır. Ve derin nefesler almaya da! Ki bu da kalori yakımını hızlandırır. Ama daha fazlasını istiyorsanız, “Oda sıcaklığı yükseldikçe ve vücut ısısı, daha çok kalori yakacaksınızdır” diyor Kinzbach. Ayrıca yatakta yuvarlanmayı ve arada bir sahneyi değiştirmeyi deneyin,”Ne kadar oyuncu ve erotik olursanız o kadar çok zevk alacak ve kilo vereceksiniz.”




Son Güncelleme: 21.11.2014 17:16
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Kalori Yakmanın En Seksi Yöntemleri
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