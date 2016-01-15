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Kadınların Bir Anda Orgazm Olmasını Sağlayan Mantar!

Kadınların Bir Anda Orgazm Olmasını Sağlayan Mantar!

15 Ocak 2016 Cuma 20:37
Kadınların Bir Anda Orgazm Olmasını Sağlayan Mantar!
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John Halliday ve Noah Soule, kadınların durup dururken orgazm olmasını sağlayan bir mantar keşfetti. Hawaii’ye özgü bu mantarı koklayan her iki kadından birisi o anda orgazm oluyor. Aslında 2001 yılında keşfetmişlerdi desek daha doğru olur. Bu turuncu mantarın Hawaii'de bulunuşu 2001'de kayıtlara geçti. Yapılan araştırmada, gönüllü katılımcıların yarısından fazlası kendiliğinden gelişen orgazmlar yaşadı ve.. mantar sporunda bulunan hormonumsu bileşiklerin, insanlarda cinsel ilişki sırasında salgılanan... nörotransmitterler ile benzer olabileceği ortaya çıktı. Hawaii, belki de dünya üzerindeki en romantik yerlerden birisi. Ama bilim insanlarının kokular üzerine gerçekleştirdiği bir çalışma, Hawaii’nin bu özelliğini bir adım daha öteye taşıdı.

Bilim insanları, Hawaii’de yetişen turuncu ve parlak bir mantarın kokusunun kadınların orgazm olmalarına yol açtığını keşfetti. Yapılan araştırmada, katılımcı kadınların yarısı bu mantarı kokladıktan sonra aniden orgazm oldular. Uzmanlar, mantarda bulunan hormon benzeri bileşenlerin, cinsel ilişki sırasında salgılanan nörotransmitterler ile ortak özellikleri bulunabileceğine inanıyor. Söz konusu mantar, adada donmuş lav tabakasında yetişiyor ve nadiren bulunabiliyor. Henüz adlandırılmamış olan bu tür, koklandığı takdirde kadınlar üzerinde afrodizyak etkisi yaratırken, erkekler tarafından kesinlikle iğrenç ve mide bulandırıcı olarak tanımlanıyor.
 
Son Güncelleme: 15.01.2016 22:45
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