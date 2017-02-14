Kadın Cinsel Uyarıcıların Ardındaki Gerçekler!



Geçtiğimiz yıl kadın libidosunu artırmaya yardımcı olduğu öne sürülen kadın cinsel uyarıcı ilacın satışı ABD'de onaylanmıştı.Henüz Türkiye'de satışı olmayan bu ilaçla ilgili, FDA (Food and Drug Administration), hapların yan etkisinin tansiyon düşüklüğü ve bayılma olabileceğini açıklamış, alkolle birlikte alınmaması gerektiği hakkında uyarıda bulunmuştu.ABD Ulusal Tüketiciler Birliği ise, bu ilacın doğum kontrol haplarından bu yana kadınların cinsel sağlığı için geliştirilen en önemli çözüm olduğunu öne sürmüştü.haberturk.com'dan Demet Demirkır'ın aktardığına göre, bunun bir pazarlama stratejisi olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Esat Orhon, "Bu etken maddeyi kullanan kadınlarda ciddi tansiyon düşmelerine yol açabileceği uyarısı var. Alkol ile birlikte alındığında ise, baygınlık ve bilinç kaybı yaşanması söz konusu olabilir" açıklamasında bulundu.Bu ilaca 2015 yılından itibaren ruhsat veren ülkeler olduğunu belirten Orhon, "Ancak henüz ülkemizde yok. Kadınlarda arzu edilen düzeyde aktif olmayan cinsel istek bozukluğu için üretilen bir ilaçtır. Bu ilacın prospektüsünde, seratonin ve dopamin reseptörleri üzerinden etki ettiği belirtilmekle birlikte, esasen hangi mekanizma ile etki yarattığının bilinmediği de açıkça vurgulanmıştır" dedi.Bu etken madde, menopoz öncesi kadınlardaki cinsel isteksizliğe yönelik olarak üretildi. Hormon içeren bir ilaç değil zaten. Daha önceleri cinsel sorunlar yaşayan kadınların bundan yarar görmesi beklenmiyor. Yani olmayan bir potansiyeli oluşturabilmek gibi bir amacı yok. Eğer kişinin cinsel arzu azalması herhangi bir hastalığa bağlıysa, eş veya cinsel partner ile kadın arasında bir sorun varsa, veya kadının kullanmakta olduğu bir ilaç veya tedavi nedeniyle cinsel arzu azalması varsa, bu etken maddenin bir yarar getirmesi beklenmemelidir. Menopoz sonrası kadınlarda da yarar sağlamayacaktır. Bu etken madde, cinsel performans artırmayı amaçlamaz. Sadece arzuyu tetikleyebilir, o da şartlar uygunsa...ABD Ulusal Tüketiciler Birliği, "Bu ilaç, doğum kontrol haplarından bu yana kadınların cinsel sağlığı için geliştirilen en önemli çözüm" açıklamasında bulunmuştu. Dr. Orhon bu açıklama için, "Pazarlama stratejisi için söylenmiş bir abartıdır" değerlendirmesini yaptı."Premenopozal (menopoz öncesinde ortaya çıkan menopoz belirtileri) dönemde, herhangi bir hastalık veya tedavi veya uygun olmayan eş, zaman ve mekan sorunu yoksa kadınlarda cinsel arzuyu tetikleyebilir. Olumsuz yönlerine gelince, bu etken maddeyi kullanan kadınlarda ciddi tansiyon düşmelerine yol açabileceği uyarısı var. Alkol ile birlikte alındığında ise, baygınlık ve bilinç kaybı yaşanması söz konusu olabilir. Bu nedenle sadece cinsellik yaşanması arzu edilen bir ortamda ve yatmadan hemen önce alınması öneriliyor. Aksi takdirde, tansiyon düşüklüğü, bırakın cinselliğe yarar sağlamayı, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.Alkol ile birlikte alınmamalı. Tansiyon düşüklüğü sorunu olan kadınlar asla kullanmamalı. Reçetesiz satılan bitkisel katkılar ile birlikte alınmamalı. Karaciğer hastaları asla almamalı. Baş dönmesi ve halsizlik durumlarında alınmamalı. Bazı antivirütik ilaçlar ile birlikte alınması da önerilmiyor. Mantar tedavisi ilaçları, antidepresanlar ve kalp ilaçları ile birlikte alınması sakıncalı. Birlikte alınmaması gereken ilaçlar arasında bir grup antibiyotikler de var.Gebelik bekleyen veya halen gebe olan kadınlarda, bu etken maddenin bebek üzerine ne gibi etkiler yapabileceği henüz araştırılmadı. Emziren anneler için de henüz güvenli bir araştırma yok. Bu etken maddeyi alanların araç kullanmaları sakıncalı. Aynı şekilde tehlikeli makine veya araç gereç kullanılması da önerilmiyor. Çok ilginç bir nokta da, üzüm suyu ile birlikte alındığında, tansiyon düşüklüğünün daha da derinleşebileceği uyarısı var. Bu etken maddeyi kullanan kadınlarda, baş dönmesi, bulantı, yorgunluk hissi, uykuya geçme ve uykuda yeterli süre kalabilme sorunları ve ağız kuruluğu oldukça sık görülüyor.Bu etken maddenin üretim aşamalarında, dişi fareler üzerinde meme tümörlerinin tetiklenebildiği görülmüş ve ayrıca hamster yavrularında genetik değişikliklere yol açabildiği de görülmüştür.Sonuç olarak, tümden olumsuz konuşmak doğru değilse de, olumlu etki edebildiği kadın grubu oldukça sınırlı. Üstelik olumlu etki elde etmeye çalışırken olumsuz etkilerin de eşlik edebileceği hatırda tutulmalı. En uygun cinsel uyaran, uygun eş, uygun zaman ve uygun mekandır. Bu üç bileşen bir araya gelmedikçe, ilaçlardan yarar beklemek nafile... Bu üç bileşenin özeti ise; sevgi..."