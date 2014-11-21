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İsveç'te Kadın Mastürbasyonuna Sözcük Arıyor

İsveç'te bir seks araştırmaları vakfı,

İsveç'te Kadın Mastürbasyonuna Sözcük Arıyor

İsveç'te bir seks araştırmaları vakfı,

21 Kasım 2014 Cuma 16:48
İsveç'te Kadın Mastürbasyonuna Sözcük Arıyor
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İsveç'te kadın mastürbasyonuna sözcük bulma seferberliği
İsveç'te bir seks araştırmaları vakfı, kadın mastürbasyonuna karşılık gelecek bir sözcük bulmak için ülke çapında yarışma başlattı


İsveççe dahil olmak üzere dünyada hemen hiçbir dilde edebi ve argo sözcükler dışında kadın mastürbasyonuna karşılık gelen bir sözcük olmamasından yola çıkan RFSU adlı vakfın sözcüsü Kristina Ljungros, kadın mastürbasyonunun hemen hemen tüm dünyada tabu olarak görülmesi nedeniyle bu eyleme denk düşen bir sözcük bulunmadığını söyledi.

Sözcü “mastürbasyon” sözcüğünün genellikle erkeklere ait bir cinsel eylemi çağrıştırması nedeniyle böyle bir sözcüğe gerek olduğunu savundu. Kuruluşun açtığı yarışmaya bugüne kadar bine yakın sözcük önerisi geldi. Bunlardan ilk 34’e kalanlar arasında “klittra”, “pulla” ve “selfa” gibi sözcükler bulunuyor.  

Son Güncelleme: 21.11.2014 16:51
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İsveçte Bir Seks Araştırmaları VakfıKadın Mastürbasyonuna Karşılık Gelecek Bir Sözcük Bulmak Için ülke çapında Yarışma Başlattı
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