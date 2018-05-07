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İnfertilite Nedir?

İnfertilite yani kısırlık ya da infertil, kısır terimi gün geçtikçe daha çok karşımıza çıkmaktadır. Yaşam tarzının değişmesi, fiziksel etmenler, hayat şartları infertilite problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

İnfertilite Nedir?

İnfertilite yani kısırlık ya da infertil, kısır terimi gün geçtikçe daha çok karşımıza çıkmaktadır. Yaşam tarzının değişmesi, fiziksel etmenler, hayat şartları infertilite problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:48
İnfertilite Nedir?

İnfertilite yani kısırlık ya da infertil, kısır terimi gün geçtikçe daha çok karşımıza çıkmaktadır. Yaşam tarzının değişmesi, fiziksel etmenler, hayat şartları infertilite problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bebek sahibi olamayan çiftler tüp bebek merkezlerine giderek infertilite nedenlerini öğrenmektedirler.
Bir yıl boyunca düzenli ilişkiye girmelerine rağmen, gebelik elde edemeyen çiftlere infertil çift denir. Sorunun araştırılmasıyla infertilite probleminin kadında mı yoksa erkekte mi olduğu saptanır. Bazı durumlarda hem kadında hem de erkekte infertilite problemleri yer alabilir.

Tüp bebek yöntemi ilk olarak kadının tüplerinin tıkalı olduğu durumlarda denenmiştir. Tüplerden rahime doğru ilerleyemeyen yumurta, rahimden tüplere doğru ilerleyen sperm ile karşılaşamadığı için; yumurta ve sperm toplanıp vücut dışında döllenmenin sağlanması ve oluşan embriyonun rahime transferiyle gebelik sağlanmıştır.
Erkek için ise menide sağlıklı sperm elde edilemediği durumlarda, testiste sperm arama yöntemlerinden biri uygulanarak sperm elde edilir ve yine tüp bebek uygulaması ile döllenme sağlanıp embriyo transferi ile gebelik elde edilebilir.

Fakat bazı durumlarda sağlıklı yumurta ve/veya sağlıklı sperm elde etmek mümkün olmayabilir. İşte bu durumlarda başka vericilerden (Donör) alınan yumurta - sperm ile gebelik elde etmek mümkündür. Yumurta alarak bu işlemin gerçekleşmesine yumurta donasyonu, sperm ile gerçekleşmesine sperm donasyonu, her ikisini birden başkalarından alarak bu işlemin gerçekleşmesine ise embriyo donasyonu denmektedir.

Gebeliğin elde edilebilmesi için yumurta, sperm ve rahim gereklidir. Bunların 3'ünün sağlıklı elde edilemediği durumlarda gebelik oluşmaz. Yumurta ve sperm problemlerine, rahim problemi de eklenirse ya da sorunun yalnızca rahim kaynaklı olduğu durumlarda tercih edilecek bir yol daha vardır. O da taşıyıcı anne dediğimiz başka bir annenin sizin ya da donasyon vasıtasıyla size verilmiş embriyoyu taşıyarak dünyaya getirmesi yöntemidir.

Gerek donasyon yöntemleri olsun, gerek taşıyıcı annelik yöntemi olsun Türkiye sınırları içerisinde yönetmelik gereği yasak olup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde başarıyla uygulanmakta olan yöntemlerdir.

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