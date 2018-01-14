İlk seks robotu Harmony satışa hazır!

İlk seks robotu Harmony üzerinde yapılan çalışmaların sonuna gelindi. Porno yıldızı ölçülerine sahip olan seks robotu insanlar gibi sohbet edip şakalaşabiliyor. İşte dünyanın ilk seks robotu Harmony'nin fiyatı...

RealDoll’un ilk seks robotu Harmony, bir yıl önce Güney Kaliforniya’da görüntülenmişti. O sırada, neredeyse 50 yıl önce robotist Masahiro Mori tarafından belirlenmiş olan bir teori daha anlaşılır olmuştu. Bu teori, insanların, insana benzeyen ancak insan olmayan yapay bir yaşam formu karşısında yaşadıkları gariplik ve iğrenme hislerini açıklamaktaydı.

Chip’in haberine göre bu robot, Abyss Creations ArGe odasından çıkarak güncellenmiş AI’si ve yeni arkadaşları ile CES’te insanların karşısına çıktı.

Harmony’nin yaratıcısı ve insan refakatçisi Matt McMullen bu robotun ilk ticari olarak ulaşılabilir seks robotu tanımlaması ile 2017’nin sonlarında sunulmasını planlamaktaydı. Harmony’nin yapay zekası bir Android uygulaması aracılığı ile, sınırlar içerisinde ayarlanabilecekti. Robotun bir erkek sürümü planlanırken ve diğer cinsiyetleri de düşünülürken, Harmony, “porno yıldızı ölçüleri” ile ilk yapay kadın robot olacaktı.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Harmony 2017 yılında yayımlanamasa da McMullen ve ekibi sıkı çalışmalarını sürdürerek Harmony’nin yapay zekasını geliştirmeye devam ettiler ve beklenen yeni yayım tarihi bu ayın sonu olarak belirlenmiş durumda. Robotun fiyatı henüz tam olarak belirlenmemiş olsa da, Realbotix modüler robot başlarının 8000 ile 10000 dolar arasında bir fiyata sahip olması beklenmekte.

Katılımcıların söylediğine göre Harmony bu sefer sahneye çıktığında, bir önceki yıl sahip olduğu yabancı hissin büyük bir kısmı ortadan kalkmıştı ve artık temel olarak, şakalaşan, sohbet eden, bir çubuğun üzerinde duran bir kafa olarak daha insansı bir havaya sahipti.

Genel olarak bir yıl önceki robot ile aynı olsa da, Harmony’nin artık robofiller tarafından indirilebilen yeni Realbotix uygulaması bir uzaktan kontrol moduna sahip ancak McMullen, bu uzaktan kontrol modunun tüketici uygulaması için sunulmayabileceğini belirtmekte. Harmony’nin konuşmaları ve kafa hareketleri ise söylediklerine uygun bir şekilde değişiyor.

McMullen’in eleştirmenleri ise bu robotların insanlık için ne anlama geldiği üzerine tartışmaya devam etmekteler. Hem etik endişeler, hem de bu robotların yaygınlaşması ile beraber insanların kendi aralarındaki etkileşimlerinin nasıl değişebileceği gibi sorular, şu anda pek çok robotik laboratuvarı ve akademik çevrede tartışılmakta. Hatta bu tartışmalar CES’e de ulaşmış durumda ancak McMullen, kendi robot görüşünün tamamen arkasında duruyor.