Erkekte neler kısırlıklık yapar?

Erkekte kısırlık ya da diğer bir adıyla infertilite günümüzde oldukça sık duyulan bir durumdur. Kısırlığın kabul edilebilmesi için, bir yıl boyunca düzenli ilişkiye girmeye rağmen gebelik elde edememe durumu tüp bebek doktorların baz aldığı ilk teşhistir. Eğer bir çift bir yıl içerisinde, düzenli ilişkiye girmelerine rağmen gebelik elde edememişse, infertilite doktoru bu çifti infertil (Kısır) olarak kabul edip, tüp bebek tedavisine ya da diğer yardımcı üreme yöntemlerine yönlendirecektir.

İnternette pek çok platformda belli başlı kısırlık soruları vardır. Bunlardan bazılarını açıklayacak olursak, ilk değinmemiz gerekenin laptop kullanımının erkekte kısırlık yapıp, yapmadığı olmalıdır. Laptop kullanımı direkt olarak kısırlık sebebi olmasa da, kucakta laptop kullanımının sakıncaları vardır. Isınan laptopın, kucakta olması testisleri etkiler ve ısıdan olumsuz etkilenen testisler, uzun süreli laptop kullanımında yapısal fonksiyonlarını kaybedecektir. Yine aynı şekilde cep telefonu kullanımı da benzer bir sebeple tehdit unsurudur. Isınan cep telefonunun, cepte taşınması testisleri olumsuz etkileyebilir.Bir diğer sıklıkla sorulan soru ise dar kot pantolon giyilmesinin erkeklerde kısırlığa yol açmasıdır. Aynı cep telefonu ve laptopta olduğu gibi, dar kot pantolonda bölgedeki ısıyı arttıracak ve uzun süreli kullanımda testislerin yapısında sorunlara yol açabilecektir.

Genel sağlığımızda olduğu gibi, üreme sağlığımız için de yediğimiz içtiğimiz herşeye dikkat etmeliyiz. Özellikle GDO içeren ürünler yerine daha doğal ürünleri tercih etmeliyiz. Laptop kullanımı olsun, cep telefonu kullanımı olsun ya da dar kot pantolon giyilmesi olsun direkt olarak kısırlığa sebep olmasa da, vücudun savunmasız kaldığı durumlarda ve başka etmenlerle birlikte maruz kalındığında kısırlığa yol açacaktır.

Yine de kısırlık konusunda erkek, kadına oranla daha şanslıdır. Normalde milyonlarca spermin bir seferde vücuttan atıldığı düşünüldüğünde ve artık tüp bebek tedavisinde mikroenjeksiyon yöntemi sayesinde 1 spermin bile gebelik için yeterli olabildiği göz önüne alınırsa, sıfır sperm problemi yaşayan (Menide sperm olmaması hali) hastalar için de Mikro TESE operasyonu ile testiste sperm arama yapıldığı bugünlerde gebelik elde etmek erkek kısırlığına bağlı tüp bebek vakalarında daha kolaydır.