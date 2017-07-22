Erkeklerde Cinsel Gücü Arttırıyor!

Her derde deva bitkiler arasında öne çıkan tere, içerdiği vitamin ve minerallerle cinsel hayata olumlu katkı sağlıyor.Her derde deva bitkiler arasında öne çıkan tere, içerdiği vitamin ve minerallerle cinsel hayata olumlu katkı sağlıyor. Erkeklerde cinsel gücü artıran tere, yapısındaki karoten sayesinde kadınları da güzelleştiriyor. "Tere, kadınların cildine parlaklık verir" diyen uzmanlar, bu şifalı bitkinin diğer önemli faydalarını şöyle sıralıyor:Kanı zehirlerden temizler, idrar söktürür, mesanedeki ve böbreklerdeki kumların atılmasını kolaylaştırır.Bu meziyetlerinin yanı sıra, yapısında bol miktarda madensel tuzlar bulunduğundan organizmanın madesel tuz eksikliklerini giderir. Karaciğer ve safra kesesini temizler.Bedenimizin hastalıklara karşı direncini arttırır.İştah açar, kan yapar.Kandaki şeker oranını düşürdüğü için özellikle şeker hastaları doktorlarına danışıp tere yemelidir.Güç verir, dermansızlık ve halsizliğe karşı ilaç gibi gelir.Kanı temizlediği için sigaranın ve alkolün zararını da azaltır.Sinirleri yatıştırır.