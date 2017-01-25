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Cinsel Yaşam:
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25 Ocak 2017 Çarşamba 17:28

Erkekler Kadınlarda İlk Nelere Bakar

Erkekler Kadınlarda İlk Nelere Bakar
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Erkekler Kadınlarda İlk Nelere Bakar

Cazibe başka şey, güzellik başka! Bilim sadece Neil Armstrong’un aya çıkmasını araştırmıyor! İş, aşka, romantizme, flörte gelince de araştırmalar devam ediyor. Popüler inancın aksine aşk ve çekim, romanlardakine hiç benzemiyor. İşte bilimin, Eros’un oklarının ardında bulduğu gerçekler…

O zaman şimdi başlığı yeniden tekrarlayıp cevapları verelim: Erkekler, kadınlarda en çok nelere bakar, nelere dikkat kesilir? Nedir kadında erkeği kendine çeken? Manchester Üniversitesi’nde yapılan araştırmalarda karşı cinsi etkisine alan ilk şeyin dudaklar olduğu ortaya çıktı. Scarlett Johansson ya da Angelina Jolie gibi dudaklara sahip olduğun zaman, diğer kadınlara göre bir adım öne çıkman büyük ihtimal. Erkekler, etli dudakları seviyor. Kırmızı ve pembe renkte rujlar da erkeğin ilgisini çeken en büyük ayrıntı.
Bir diğer önemli özellikse göz teması. Karşı cinsle göz teması kuran kadın da yine erkekler için büyük bir cazibe merkeziyken beyaz dişler de en az göz teması kadar önemli. Bu yüzden dişçiye gitmekten asla çekinme; düzenli fırçala, bakımına önem ver ve gülüşünü etkileyeceğini unutma. Erkekler, somurtup duran kadınları beğenmez. Gülümsemek, gülmek, kadının güzelliğini ön plana çıkaran en büyük etken. Pozitif olmak çok önemli.

Araştırmanın ilginç sonuçlarından biri de yüksek sesle konuşan kadınların, kısık sesli kadınlara göre daha avantajlı olduğu. Her ne kadar Catherine Zeta Jones, kategori dışı kalsa da, bilinenin aksine yüksek sesli kadınlar, erkeklerin odak noktasında oluyor.
Kalçalar yalan söylemez! Shakira’nın ya da Jennifer Lopez’inki gibi kalçalara sahipsen, yine şanslısın! Genel olarak erkekler, zayıf kadınlardan değil, kıvrımlı kadınlardan hoşlanır. Kendini sıfır beden olmaya zorlama! Balık etinle çok daha güzel olduğunu söylemeliyiz! Ancak spor yapmayı ihmal etmezsen. Yoksa kıvrımların sıkı bir bedenle buluşmazsa ileride başına iş açabilir, bizden söylemesi!
Erkekler, kırmızı renkte giyinen kadınları daha kolay fark ediyor ve onları seçiyor. Araştırmada mavi ve kırmızı renkte giyinen aynı kadının fotoğrafları erkeklere gösteriliyor ve karşı cins, ‘kırmızılı kadın’ı seçiyor. Mavi hiçbir zaman tercih edilmiyor.
Araştırmacılar, yüz simetrisinin en önemli unsur olduğunu söylüyor. Yani yüzün sağ ve sol tarafları arasındaki oranın neredeyse aynı olması, güzelliğin önemli bir parçası olarak görülüyor. Pek çok model ve aktris, güçlü, simetrik yüz hatlarına sahip. Bıçak altına yatarsan, bu simetriyi yakalayabilirsin ancak biz tabii ki bunu önermiyoruz.


 
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