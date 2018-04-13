Erkek kısırlığı tedavi edilebilir

Ailelerin bebek sahibi olamamasında, kısırlığın %30'u erkeğe aittir. Bu oran bazen, kısırlığın diğer nedenlerine bağlı olarak %30 üzeri oranlara çıkabilir. Bunun için evli çiftler, kısırlık tedavisine birlikte başlamalıdırlar. Bir yıl boyunca, herhangi bir korunma yöntemi olmadan, düzenli cinsel ilişkiye rağmen hamileliğin oluşmamasına kısırlık denir. Bebek sahibi olmak isteyen aileler, kısırlık tedavisi görmelidir. Bu konu ile ilgili yöntemler oldukça farklıdır. Erkek kısırlığında, spermler yetersiz olup yumurtayı dölleme şansı oldukça düşüktür. Bu durumda hastalar, merkezimizde uygulanan tüp bebek yöntemine başvurulabilirler. Bu yöntem de, kadından alınan yumurtaların erkekden alınan spermler ile, laboratuvar ortamında bir araya getirilerek döllenmesi olayıdır. İlk tüp bebek , 1978 yılında İngiltere'de elde edilmiştir. İlk zamanlarda kadından alınan az sayıdaki yumurta nedeni ile döllenme şansı düşükken , günümüzde kadının yumurtlamasını sağlayan ilaçlar sayesin de döllenme şansı oldukça yüksektir. Kadınlarda tüp tıkanıklığı, erkekte de kalitesiz veya hiç sperm olmaması gibi nedenler ile bu yöntem uygulanır. Bu konu ile ilgili olarak, bizler Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi olarak mikroenjeksiyon denilen bir yöntemi de, hastalarımıza uygulamaktayız. Bu yöntemde, tek bir adet sperm, özel camdan yapılmış iğneler ile tutularak, yumurtanın sitoplazması içine enjekte edilir. Erkekte kısırlık nedeni ile ilk defa 1992 yılında, mikroenjeksiyon yöntemi uygulanmış ve gebelik oluşmuştur. Bu da o yıllarda, devrim yaratan bir gelişme olmuştur. Siz değerli hastalarımız, bu çok hassas ve özel döneminizi; en az stres, maksimum memnuniyet ile sonuçlandırmak istiyorsanız, tüp bebek merkezimize gelerek bilgi alabilirsiniz. Bizler sizler için varız.