Cinsel Yaşam:
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09 Temmuz 2017 Pazar 11:53

DSÖ’den Oral Seks İle İlgili Korkutan Uyarı

DSÖ'den Oral Seks İle İlgili Korkutan Uyarı
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DSÖ’den Oral Seks İle İlgili Korkutan Uyarı
Dünya Sağlık Örgütü, kolayca bulaşan neisseria gonorrhoea için uyardı: Prezervatif kullanın ve oral seks yaparken dikkat edin.

Dünya Sağlık Örgütü, oral seks konusunda bir açıklamada bulundu. Dünyanın önde gelen sağlık örgütlerinden biri olan DSÖ, oral seksin antibiyotiğe dayanıklı bir enfeksiyon bulaştırdığını açıkladı. Bu virüsün bel soğukluğuna sebep olduğunu belirten Dr. Teodora Wi, “Bilim dünyası bunun için birkaç ilaç denemesinde bulunuyor” ifadesini kullandı.
77 ülkenin dahil olduğu bir araştırma yaptıklarını belirten Wi, “Bel soğukluğuna neden olan bu enfeksiyon çok zeki ve ne zaman yeni bir antibiyotik geliştirilse ona adapte olarak, bağışıklık kazanıyor” ifadesini kullandı. Doğurganlığa zarar verdiği açıklanan bel soğukluğunun özellikle gelişmemiş ülkelerde yaşandığını kaydeden Wi, “Bu sadece buzdağının görünen kısmı olabilir” dedi. Bel soğukluğunun cinsel organ, rektum ve boğazdan bulaşabildiğini söyleyen Dr. Wi, “Özellikle boğaz ağrısı için kullanılan antibiyotikler Nesisseria isimli bu bakterinin dayanıklılığını artırıyor” dedi.

Neisseria gonorrhoea isimli bakteri vajinal, oral ve ters ilişki ile yayılırken Küresel Antibiyotik Araştırma ve Geliştirme İşbirliği isimli kuruluşta görevli Dr. Manica Balasegaram, “Çözüm için umut çok az. Sadece birkaç ilaç geliştiriliyor ve bunların da işe yarayacağı kesin değil. Son 15 yılda ilaçların formülü 3 kez değiştirildi çünkü bakteriler dayanıklılık kazanıyor” ifadesini kullandı.


 
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