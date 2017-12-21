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Doğum Kontrolünde Devrim Gibi Buluş! Prezervatif Tarihe Karışabilir..

Doğum Kontrolünde Devrim Gibi Buluş! Prezervatif Tarihe Karışabilir..

Doğum Kontrolünde Devrim Gibi Buluş! Prezervatif Tarihe Karışabilir..

Doğum Kontrolünde Devrim Gibi Buluş! Prezervatif Tarihe Karışabilir..

21 Aralık 2017 Perşembe 21:59
Doğum Kontrolünde Devrim Gibi Buluş! Prezervatif Tarihe Karışabilir..
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ABD'de yapılan bir doğum kontrol ilacı uluslararası kamuoyunda adeta gündem oldu. ABD'de yapılan ve henüz test aşamasında olan doğum kontrol ilacı erkeklere özel olarak geliştirildi ve bir jel halinde. Eğer ilaç başarılı sonuçlar elde ederse prezervatif ve vasektomi haricinde erkeklere yönelik yeni bir doğum kontrol yöntemi olacak.

Bugüne kadar doğum kontrol yöntemleri genellikle kadınlara yönelikti… Erkeklerin doğum kontrolü için kullandığı prezervatif ya da vasektomi ameliyatı haricinde bir alternatifleri yoktu. Fakat bugün uluslararası kamuoyunda yer alan bazı haberler ABD’de geliştirilen bir ilacın bunu değiştireceğini gözler önüne serdi.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’de yer alan habere göre ABD hükümetinin 4 yıl boyunca yürüttüğü bu proje kapsamında jel formatında bir doğum kontrol ilacı geliştirildiği belirtildi. Nisan ayına kadar testlerin devam edeceğini açıklayan yetkililer, “Erkekler sperm sayılarını azaltmak için bunu vücutlarına sürmek zorundalar. Erkekler her gün bu jeli kollarına ve omuzlarına sürerse şu anki araştırmalarımıza göre sperm sayısı ciddi bir oranda azalır” açıklamasını yaptı.

İlk testler sonucunda bu ilacın sperm sayısını %89 oranında azalttığı açıklanırken, bu oranın bir mililitrede 1 milyondan daha az sperm sayısına denk geldiği belirtildi. Uzmanlar, geçtiğimiz aylarda yapılan incelemeler sonunda 6 ay boyunca aralıksız kullanılması durumunda ilacın etkisini gösterdiğini ifade etti.

Eğer ilacın resmi kurumlardan onay alınıp üretime geçilmesi durumunda, “Erkekler için en büyük hormonal doğum kontrol yöntemi” olacağı belirtildi.

Los Angeles Biomedikal Araştırmalar Enstitüsü tarafından geliştirilen jelde sentetik hormonlar ve testosteron karıştırıldığı belirtildi. Araştırmayı önümüzdeki 4 ay boyunca çiftler üzerinde deneyeceklerini açıklayan yetkililer, “Toplamda 400 çifti inceleyeceğiz. Bu 400 çift, ABD, İngiltere, İtalya, İsveç, Şili ve Kenya’da yaşıyor. Erkeklere her gün bu jeli bir çay kaşığı kadar sürmelerini isteyeceğiz. Jel bir saat içinde kuruyacak” açıklamasını yaptı.

Araştırmayı yürüten ABD Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsan Gelişimi Enstitüsü’nün direktörü Diana Blithe, “Bu ilacın etkili olması için her gün kullanmayı unutmamak gerek. İlaç sürüldükten 72 saat içinde etkisini gösteriyor. Dolayısıyla ilacı sürmeyi unutursanız çok korkmanıza gerek yok” dedi.

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