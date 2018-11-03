Cinsellik için en iyi saatler belli oldu!

Kadın ve erkeklerin vücut ihtiyaçlarına göre seks saatleri belli oldu. Uzmanlar uzun zamandır yaptıkları araştırmalar sonucu cinselliği ortaya çıkaran saat dilimlerini belirledi.

Yapılan araştırmalara göre, kadın ve erkeklerin en istekli saatleri, birbirinden zıt zaman dilimine işaret ediyor.

Araştırmalarda, kadınların; 23.00-02.00 saatleri arasında, erkeklerin ise; 06.00-09.00 saatlerinde arzu duyuyor. Her 4 kadından biri, günün tüm yorgunluğuna rağmen gece 11 ile 2 saatleri arasında şehvetli olurken, bu 3 saatlik pencerede, 23:21 saati kadınların en çok tercih ettikleri saat oldu.

Erkeklerde ise yüzde 28 oranında en tercih edilen saat aralığı sabah 6 ile 9 arası oldu. Erkeklerin cinsel arzularının ise en üst noktaya çıktığı saat sabah 7:54 olarak belirlendi. Fakat kadınların sadece yüzde 11'inin bu saatte kendini tutkulu hissettiği belirtildi.