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Cinsel Yaşamı Da Etkiliyor

Hastalığın belirtileri arasında

Cinsel Yaşamı Da Etkiliyor

Hastalığın belirtileri arasında

22 Kasım 2014 Cumartesi 13:52
Cinsel Yaşamı Da Etkiliyor
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Cinsel Yaşamı Da Etkiliyor
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. İnan Anaforoğlu, diyabet konusunda uyarılarda bulunarak diyabetin cinsel yaşamı etkilediğini söyledi


Hastalığın belirtileri arasında kilo kaybı ve çok su içme gibi nedenlerin geldiğini belirten Dr. Anaforoğlu, "Hastalar kilo kaybı, çok su içme, çok tuvalete gitme, ağız kuruluğu, gece tuvalete gitme, idrar kaçırma, sık enfeksiyon (özellikle idrar yolu enfeksiyonları, deri enfeksiyonları, mantar enfeksiyonları sıktır), halsizlik, bitkinlik, ellerde-ayaklarda uyuşma gibi bulgularla başvurabileceği gibi uzun zaman tanı almamış hastalar, ilerlemiş aterosklerotik hastalık dediğimiz damar harabiyetine bağlı kalp krizi, beyin kanaması gibi şikayetlerle de başvurabilir. Bunun yanında insülin eksikliğine bağlı koma tablosu (karın ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik, sık idrara çıkma, ağızda aseton kokusu, bilinç bulanıklığı) ile de hastalar başvurabilir" ifadelerini kullandı.

FAZLA KİLOSU OLANLAR RİSK ALTINDA

Diyabete bağlı şikâyetler ve kimlerin risk altında olduğuna dair bilgiler veren Dr. Anaforoğlu, "Tip -1 diyabet dediğimiz insüline bağlı diyabet için net olarak gösterilmiş risk faktörleri yoktur. Çocuklukta geçirilen çeşitli viral enfeksiyonlar, bağışıklık sistemi ile ilgili bozukluklar suçlanmaktadır. Tip-2 diyabetin ise gösterilmiş be bir kısmı önlenebilir risk faktörleri vardır. Ailesinde tip 2 diyabet hastalığı olması, fazla kilolu olmak, geniş bel çevresine sahip olmak, kan basıncının yüksek olması, kan yağlarının yüksek olması, kıllanma-adet düzensizliği gibi bulguların eşlik ettiği polikistik over sendromuna sahip olan kadınlar, iri bebek (4 kg) doğuran kadınlar, gebelik şekeri geçiren kadınlar, 'sedanter' hayat tarzı dediğimiz hareketsiz hayat tarzına sahip kişiler ve 45 yaşın üzerinde olmak diyabet için risk faktörleridir. Bu kişilerin özellikle kilolarına dikkat etmeleri, düzenli egzersiz yapmaları ve düzenli doktor kontrolüne gitmeleri gereklidir" diye konuştu.

'Diyabetin cinsel yaşamı nasıl etkiler?' sorusuna Dr. Anaforoğlu, "Sinir ve damar harabiyeti nedeniyle cinsel fonksiyonlarda azalma görülebilir. Yine diyabetli bireylerde sıkça görülen kaygı, depresyon, hastalık korkusu gibi faktörler de cinsel yaşamı olumsuz yönde etkileyebilir" bilgisini verdi.

DÜNYADA 382 MİLYON DİYABETLİ VAR

Öte yandan Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) tarafından yayınlanan verilere göre,2013 yılı itibari ile dünyada 382 milyon diyabetli yaşadığı ve 2035 yılında bu sayının 592 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Buna göre dünya nüfusunun yüzde 8.3'uüde diyabet mevcut olduğu, 2035 yılı tahminlerine göre Türkiye diyabetli nüfus bakımından dünyadaki ilk 10 ülke arasında olma tehlikesi ile karşı karşıya. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de yapılan bir araştırmada, 20 yaş ve üzerinde 26 bin 499 kişi incelenirken diyabet sıklığının yüzde 16.5'e ulaştığı görüldü. Genel olarak, toplumun yüzde 7.5'inde bilinen diyabet varken, yüzde 6.2'si diyabet hastası olduğunu biliniyor. Bir başka ifadeyle diyabetli bireylerin yaklaşık yarısı diyabetli olduğunun farkında değil.  

Son Güncelleme: 22.11.2014 13:54
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Cinsel Yaşamı Da EtkiliyorEndokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. İnan AnaforoğluDiyabet Konusunda Uyarılarda Bulunarak Diyabetin Cinsel Yaşamı Etkilediğini Söyledi
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