Cinsel İsteğin En Fazla Ve En Az Olduğu Günler..



Yapılan araştırmalar, perşembe günlerinin özellikle sabah saatlerinde, hem kadınlarda hem erkeklerde cinsel isteğin en yoğun seviyede olduğunu gösteriyor.



İngiliz bilim insanları haftanın en seksi gününün Perşembe olduğuna kanaat getirdi.



Yapılan araştırmalara göre perşembe günleri seks hormonları daha aktif oluyor. Libido özellikle sabah saatlerinde tavan yaparken kadınlardaki östrojen ve erkeklerdeki testosteron seviyesi 5 kat artıyor.



EN KÖTÜ GÜN: PAZARTESİ



Uzmanlar, diğer günlerin de özelliklerini inceledi. Örneğin pazartesi önemli toplantıları planlamak için kötü bir gün. Bunun sebebi olarak hafta sonundaki alkol tüketimi gösteriliyor. Araştırmalara göre ankete katılanların yüzde 40'ı için en kötü gün pazartesi.



Cuma kötü alışkanlıklardan kurtulma günü



Uzmanlar, kötü alışkanlıklardan kurtulmak için en uygun günün cuma olduğunu belirtiyor.