Çiftlerin korkulu rüyası: Vajinismus



Birçok çiftin korkulu rüyası olan vajinismusla ilgili Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Psikiyatri bölümünden Uzm.Dr. Emre Tolun önemli açıklamalarda bulundu.



Vajinismus kadınlarda cinsel birleşmeye engel olacak şekilde vajinanın dış bölümündeki kaslarda istem dışı kasılma olarak tanımlanır. Bu kasılmalara ağrı, cinsel birleşmeden korku ve endişeler de eşlik etmektedir. Çiftler cinselliğin diğer alanlarında genellikle sorun yaşanmazken, birleşme denendiğinde vajinadan giriş mümkün olamamakta ve kadın yoğun sıkıntı duymaktadır. Vajinismus, genital organları içeren resimlere, kendi cinsel organlarına bakamamayı, kadın doğum muayenesinden kaçınmayı da içerebilir. Bu bozukluk ilk cinsel deneyimde ya da muayenede fark edilir.



TEDAVİ EDİLMEDİĞİNDE BOŞANMALARLA SONUÇLANIYOR



Tedavi edilmediğinde kadının kendisini yetersiz, erkeğin reddedilmiş hissetmesine dolayısıyla ek olarak cinsel isteksizlik, sertleşme sorunlarına da neden olabilmektedir. Çiftlerin ilişkileri de olumsuz etkilenebilmekte, tedavisi mümkün iken maalesef boşanmalarla sonuçlanabilmektedir.

Uzm. Dr. Emre Tolun, tedavi süresinin kişilere ve eşlik eden bozukluklara göre değişkenliğe rağmen, başarısı çok yüksek ve yüz güldürücü olduğunu belirtti.



CİNSELLİKLE İLGİLİ YANLIŞ İNANIŞLAR, CİNSEL EĞİTİM YETERSİZLİĞİ, VÜCUDUN YETERİNCE TANINMAMASI PROBLEM DOĞURUYOR



Vajinismus da pek çok psikiyatrik bozukluk gibi biyopsikososyal nedenlerden oluşmaktadır. İlk cinsel birleşmenin ağrılı, hymen/kızlık zarının yırtılmasının çok kanamalı olduğu, kadının cinsel ilişkide zarar görebileceği gibi cinsellikle ilgili yanlış inanışlar, cinsel eğitim yetersizliği; anatomi ve fizyolojisinin bilinmiyor olması bozukluğa zemin hazırlayabildiği gibi, cinselliğe karşı katı ve yasaklayıcı tutumu olan toplumlarda sık görülmesi yetiştirilme tarzının da bozukluğun ortaya çıkmasına neden olabileceğini göstermektedir. Genellikle yaşam boyu olmasına karşın travmatik cinsel deneyimler sonrasında da gelişebilir.



UZUN YILLAR EVLİ OLUP TEDAVİ ARAYIŞI OLMAYAN ÇİFTLER MEVCUT



Vajinismusun tedavisi bu konuda deneyimli psikiyatristler ve klinik psikologlar tarafından uygulanan psikoterapi/cinsel terapidir. Fakat çiftlerin terapiye başvurması zaman alabilmektedir.



Kliniklere son yıllarda vaginismusu olduğunu ifade edip erken tedaviye başvuranlar olsa da uzun yıllar evli olup tedavi arayışı olmayan çiftler de az değildir. Tedavi arayışlarının gecikmesinin nedenlerinden biri zamanla kendiliğinden düzelebileceğine, geçici bir durum olduğuna ya da kadının isteği ile bozukluğun düzelebileceğine inanılmasıdır. Fakat vajinismus kişinin iradesi ile ve zamanla iyileşebilen bir bozukluk değildir. Yine bu nedenle pek çok çiftin bize başvuru öncesi denediği; kas gevşetici, psikiyatrik ilaçların alımının, jel ve pomadların kullanımının da faydası olmamaktadır.



Çiftlerin genellikle ilk hekim başvurusu, yapısal kızlık zarı ile ilgili bir bozukluk şüphesi ve bunun birleşmeye engel olabileceği düşüncesiyle veya çocuk sahibi olmak için kadın doğum kliniklerine olmaktadır. Muayene bulguları çoğunlukla normaldir. Düşük olasılıkla gebe kalınabilir fakat normal doğum yapmaları zordur.



VAJİNİSMUS KADININ DEĞİL ÇİFTLERİN SORUNUDUR



Eşler beraber tedaviye alınır. Terapide ilk basamak eşlerden bilgi alınması, varsa vajinismus dışı cinsel işlev bozukluklarının saptanmasıdır. Anatomi ve fizyolojisinin anlatılarak eğitim verilmesi, cinsellikle ilgili yanlış inanışların düzeltilmesi tedavinin diğer ve en önemli aşamasıdır. Ayrıca terapi boyunca kademeli alıştırmayı içeren ev ödevi uygulamaları önerilmektedir.