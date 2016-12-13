Cinsel Yaşam:
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13 Aralık 2016 Salı 18:25

Bu Yiyecekler Cinsel İsteği Arttıyor!

Bu Yiyecekler Cinsel İsteği Arttıyor!
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Bu Yiyecekler Cinsel İsteği Arttıyor!
İnanın ya da inanmayın işte cinsel isteği artıran besinler, denemekte fayda var!

Cinsel isteği artırıcı etkiye sahip 9 mucize besin!

“Hiç havamda değilim” cevabı, çiftler arasındaki en yürek burkan ve demoralize eden cümlelerden biridir. Bu cümleyi fazla mı kuruyorsunuz? Ya da partnerinizden bu cümleyi son zamanlarda daha fazla mı duyuyorsunuz? Sizden sevdiğinden, değer verdiğinden bir şüpheniz yok fakat cinsel hayatınız çok sönük. Bir mucizeye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz. İşte hayatınızı kurtaracak, afrodizyak etkisini doğal yollarla aşılayacak besinler...

Kırmızı biber
Acının, cinsel isteği artırdığı uzmanlar tarafından söylenir durur... Peki neden diye sorarsanız, acı biber kan dolaşımınızı hızlandırır ve kendinizi sekse daha hazır hissetmenizi sağlar.

Bal
Doğal tatlı bal, yüzyıllardır bilinen afrodizyaklardan biridir.

Zencefil
Çaylarınıza enfes aroma katan, onlarca faydası olan bir bitki olan zencefil, tüketildiğinde erojen bölgenizde hassasiyeti artırır.

Çikolata
Herkesin yıllardır ezberlediği bir etkiye sahip. Bilimadamlarının her araştırmasının sonunda ulaştıpı aynı sonuç; çikolata serotonin hormonunu artırıyor.

Muz
Sıcak iklim meyvelerinden muz içeriğinde bulunan yararlı potasyum ve B vitamininin dışında seks hormon üretiminde etkili.

Vanilya
Muhteşem bir kokuya sahip olan, adeta aroması ile başımızı döndüren vanilya, beynin hipotalamus bölgesine erişiyor burada hatıralarımızı ve coşkularımızı kontrol ediliyor. Aynı zamanda kalp atışlarımızı da hızlandırıyor.

Kuşkonmaz
Eski Yunan ve Romalılardan beri sevilerek tüketilen bu besinin bu kadar eski tarihlerde dahi sevilmesinin nedenlerinden biride, kuşkonmazın afrodizyak etkisine sahip olmasıdır.

Çilek
Küçük, sevimli ve pembe, içerisinde A, B ve C vitaminlerinin yanısıra kalsiyum, demir ve fosfor içeriyor. Bu kadar yararlı bir meyve olan çileğin cinsel açıdan faydaları ise; sperm miktarını artırıyor ve cinsel organları besliyor.

Kırmızı şarap
Uzmanların üzerine basa basa günde bir kadeh şarap içilmesi gerektiği uyarısının nedenleri arasında içerisinde antioksidan madde bulunması. Bu madde kan akışınızı hızlandırdığı gibi aynı zamanda cinsel isteğinizi de artırır.


 
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