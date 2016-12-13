Bu Yiyecekler Cinsel İsteği Arttıyor!



“Hiç havamda değilim” cevabı, çiftler arasındaki en yürek burkan ve demoralize eden cümlelerden biridir. Bu cümleyi fazla mı kuruyorsunuz? Ya da partnerinizden bu cümleyi son zamanlarda daha fazla mı duyuyorsunuz? Sizden sevdiğinden, değer verdiğinden bir şüpheniz yok fakat cinsel hayatınız çok sönük. Bir mucizeye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz. İşte hayatınızı kurtaracak, afrodizyak etkisini doğal yollarla aşılayacak besinler...Acının, cinsel isteği artırdığı uzmanlar tarafından söylenir durur... Peki neden diye sorarsanız, acı biber kan dolaşımınızı hızlandırır ve kendinizi sekse daha hazır hissetmenizi sağlar.Doğal tatlı bal, yüzyıllardır bilinen afrodizyaklardan biridir.Çaylarınıza enfes aroma katan, onlarca faydası olan bir bitki olan zencefil, tüketildiğinde erojen bölgenizde hassasiyeti artırır.Herkesin yıllardır ezberlediği bir etkiye sahip. Bilimadamlarının her araştırmasının sonunda ulaştıpı aynı sonuç; çikolata serotonin hormonunu artırıyor.Sıcak iklim meyvelerinden muz içeriğinde bulunan yararlı potasyum ve B vitamininin dışında seks hormon üretiminde etkili.Muhteşem bir kokuya sahip olan, adeta aroması ile başımızı döndüren vanilya, beynin hipotalamus bölgesine erişiyor burada hatıralarımızı ve coşkularımızı kontrol ediliyor. Aynı zamanda kalp atışlarımızı da hızlandırıyor.Eski Yunan ve Romalılardan beri sevilerek tüketilen bu besinin bu kadar eski tarihlerde dahi sevilmesinin nedenlerinden biride, kuşkonmazın afrodizyak etkisine sahip olmasıdır.Küçük, sevimli ve pembe, içerisinde A, B ve C vitaminlerinin yanısıra kalsiyum, demir ve fosfor içeriyor. Bu kadar yararlı bir meyve olan çileğin cinsel açıdan faydaları ise; sperm miktarını artırıyor ve cinsel organları besliyor.Uzmanların üzerine basa basa günde bir kadeh şarap içilmesi gerektiği uyarısının nedenleri arasında içerisinde antioksidan madde bulunması. Bu madde kan akışınızı hızlandırdığı gibi aynı zamanda cinsel isteğinizi de artırır.